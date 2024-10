Jeremy Allen White jako legenda rocka. Jest pierwsze zdjęcie

fot. materiały prasowe

Reklama

Bruce Springsteen doczeka się filmu biograficznego na swój temat. Nadchodząca produkcja, Deliver Me from Nowhere, pokaże, jak powstawał słynny album Nebraska z 1982 roku. W roli głównej zobaczymy Jeremy'ego Allena White'a (The Bear, Bracia ze stali). 20th Century Studios pokazało, jak aktor prezentuje się w rockowym wydaniu. Na sobie ma najbardziej klasyczny strój, jaki Springsteen zwykł nosić w tamtych czasach - koszulę oraz kurtkę skórzaną.

Jeremy Allen White jako Bruce Springsteen [ZDJĘCIE]

ROZWIŃ ▼

Deliver Me From Nowhere - co wiadomo o filmie biograficznym?

Tak White zapowiadał pracę nad projektem, gdy rozmawiał z portalem Deadline na tegorocznym rozdaniu nagród Emmy:

- Mam naprawdę piękną ekipę ludzi, którzy pomagają mi. I Bruce był bardzo uprzejmy, wspierający i dyspozycyjny, co sprawia ten proces jeszcze bardziej ekscytującym. Wsparcie od niego, jego menadżerów oraz Jona Landau, gra olbrzymią rolę w tym filmie. Mam ogromne szczęście.

Produkcja wciąż trwa. Reżyserią zajmuje się Scott Cooper. Producentami są Scott Stuber, Ellen Goldsmith-Vein oraz Eric Robinson. Na ekranie zobaczymy również Harrison Sloan Gilbertson, Odessę Young i Paula Waltera Hausera.

Premierę filmu zaplanowano na 2025 rok.