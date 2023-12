Wonka - Timothée Chalamet bał się, że film będzie "cynicznym skokiem na kasę"?

Warner Bros.

Ostatnimi czasy w Hollywood powstaje wiele rebootów i remake'ów, pochodzących z wielkich franczyz. Timothée Chalamet doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dlatego bał się, że Wonka także może okazać się cynicznym skokiem na kasę. Jednak potem przeczytał scenariusz do filmu i zmienił zdanie.

Aktor bał się, że Wonka będzie "cynicznym skokiem na kasę"?

Timothée Chalamet w rozmowie z portalem GamesRadar+ zdradził:

Podobnie jak wiele osób, gdy powstają remake’i, czuję, że muszę chronić oryginalne postacie i wersje, które pokochałem. W takich wypadkach brwi idą w górę w wyrazie sceptycyzmu co do tego, czy historia jest dobra i wartościowa, czy może jest cynicznym skokiem na kasę. Ale przeczytałem pierwsze trzy strony scenariusza i była tam piosenka Hat Full of Dreams.

Aktor wyjaśnił, że tekst był tak dobrze napisany, że natychmiast przestał się o to martwić.

Piosenka jest o tym młodym Willym, który zdecydowanie nie jest tą szaloną, cyniczną i zblazowaną wersją, którą poznaliśmy w dwóch poprzednich filmach; jest młody, ambitny, nie przyjmuje słowa nie, może jest trochę naiwny. To bardzo sprytne.

