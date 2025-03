Śnieżka i kontrowersje - nowe fakty. Groźby śmierci oraz kontrola nad Rachel Zegler

fot. Walt Disney Studios

Od 21 marca w polskich kinach dostępny jest aktorski remake Królewny Śnieżki i siedmiu krasnoludków, który jeszcze na długo przed swoją premierą wzbudzał liczne kontrowersje. Pełną ich listę przedstawiliśmy w tym tekście, a portal Variety ujawnił kolejne fakty dotyczące niektórych z nich. Szczególnie problematyczna dla Disneya okazała się główna obsada, w tym Rachel Zegler, która otwarcie poruszała kwestie polityczne w swoich mediach społecznościowych.

Śnieżka - nowe fakty dotyczące kontrowersji wokół filmu

Variety przypomina sytuację z 12 sierpnia 2024 roku, gdy Rachel Zegler podziękowała fanom na platformie X za osiągnięcie 120 mln wyświetleń pierwszego zwiastuna Śnieżki w ciągu 24 godzin. Pod swoim postem dodała: "i zawsze pamiętajcie, uwolnijcie Palestynę" - co było jawnym odniesieniem do kontrowersyjnych poglądów izraelskiej aktorki Gal Gadot, która w filmie występuje jako Zła Królowa. W ten sposób Zegler chciała podkreślić, że jej przekonania polityczne są diametralnie różne od poglądów Gadot.

Natomiast studio wyraziło szok, że gwiazda połączyła promocję remake'u klasycznej bajki z politycznym oświadczeniem. Producent Marc Platt przyleciał do Nowego Jorku, by porozmawiać z Zegler, jednak ta nie usunęła swojego wpisu. Za kulisami nasiliły się groźby śmierci pod adresem Gadot, a Disney został zmuszony do zapewnienia jej dodatkowej ochrony. Źródło Variety podsumowuje sytuację następująco: "Rachel nie rozumiała konsekwencji swoich działań, ani tego, co oznaczało dla filmu, dla Gal, dla kogokolwiek".

Trzy miesiące później Zegler znów podpadła Disneyowi, publikując emocjonalny post po wygranej prezydenta Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich. Na swoim Instagramie napisała: "P***rzyć Donalda Trumpa (...) Niech zwolennicy Trumpa nigdy nie zaznają pokoju". Mimo późniejszych przeprosin, Disney miał dosyć - Platt znów rozmawiał z Zegler, a aktorka przystała na współpracę ze specjalistą ds. mediów społecznościowych, opłaconym przez studio. Od tamtej pory wszystkie jej posty miały być konsultowane aż do premiery filmu, czyli 21 marca. Variety skontaktował się z Disney i Zegler, ale nie odnieśli się do tego wątku.

Podczas kampanii promocyjnej Gadot również wstrzymała się ze swoimi geopolitycznymi komentarzami. Na prośbę Disneya starała się nie łączyć swojego wsparcia dla Izraela z promocją Śnieżki. Jak też wspominaliśmy wcześniej, premiera filmu odbyła się bez udziału zewnętrznej mediów. Z jednej strony miało to być podyktowane "zorganizowaniem rodzinnej atmosfery, odpowiadającej grupie docelowej produkcji". Natomiast nawet osoby powiązane z tym projektem twierdzą, że studio miało obawy po wcześniejszych "wybrykach" aktorek.

