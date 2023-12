Wonka - jak Timothée Chalamet został obsadzony? Reżyser trafił na jego nagrania z liceum

fot. materiały prasowe

W filmie Wonka główną rolę zagrał Timothée Chalamet, młody aktor znany z takich produkcji jak Tamte dni, tamte noce, Diuna czy Małe kobietki. To jednak nie te role przykuły uwagę reżysera, Paula Kinga, tylko nagrania gwiazdora z liceum, które można znaleźć w internecie.

Wonka - jak Timothée Chalamet został obsadzony?

Timothée Chalamet uczęszczał do artystycznej szkoły średniej, znanej jako Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts. Jej uczniowie się przygotowywani między innymi do kariery w branży rozrywkowej, a wśród jej sławnych absolwentów można znaleźć na przykład Jennifer Aniston, Nicki Minaj, Awkwafinę czy Sarah Michelle Gellar.

Mamy XXI wiek, a to oznacza, że wiele nagrań z jego muzycznych występów ze szkoły średniej można bez problemu znaleźć w internecie. To właśnie tak trafił na nie Paul King. Jak donosi Deadline, choć Timothée Chalamet wtedy nie zdawał sobie z tego sprawy, to właśnie one przyczyniły się do tego, że dostał rolę w filmie.

Reżyser zdradził na łamach The Times:

Ponieważ żyjemy w tym absurdalnym stuleciu, w jakim żyjemy, niektóre występy Timmy’ego ze szkoły średniej można znaleźć w internecie i były oglądane setki razy. Gdyby moje nagrania trafiły do internetu, nigdy więcej bym nie pracował w branży.

Oczywiście, to nie jedyny powód, dla którego Timothée Chalamet dostał rolę w filmie. Pomijając fakt, że musiał przejść przez przesłuchanie, to ze śmiechem skomentował, że reżyserowi nie tylko spodobały się tamte nagrania, ale także filmy, w których wcześniej grał.

Timothée Chalamet - stare występy

Choć Paul King nie sprecyzował, na które filmiki trafił, zebraliśmy dla was kilka popularnych.

