Żeby nie było śladów - znamy międzynarodowego dystrybutora nowego filmu twórcy Ostatniej Rodziny

New Europe Film Sales nabyło prawa do międzynarodowej dystrybucji filmu Żeby nie było śladów w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego. Producentami obrazu są Leszek Bodziak i Aneta Hickinbotham z Aurum Film, odpowiedzialni za nominowane do Oscara Boże Ciało. To nie pierwsza współpraca New Europe Film Sales z Matuszyńskim. Firma była odpowiedzialna również za międzynarodową dystrybucję jego poprzedniego filmu, Ostatnia rodzina.

Produkcja oparta jest na prawdziwej historii Grzegorza Przemyka, maturzysty zamordowanego w 1983 roku. To opowieść o młodym mężczyźnie, który jest świadkiem śmiertelnego pobicia jego przyjaciela przez milicję w Warszawie w latach 80. Zdecydowany zeznawać na temat zabójstwa w sądzie, musi przeciwstawić się pełnej sile polskiego reżimu komunistycznego.