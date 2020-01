Banksterzy - zdjęcia z polskiego filmu. Pokaże on kulisy afery z kredytami we frankach

Banksterzy to opowieść o systemie bankowym i o mechanizmach jego funkcjonowania, które nigdy nie ujrzały światła dziennego, generujących zdarzenia mające wpływ bezpośrednio lub pośrednio na życie codzienne milionów ludzi. Czytamy w opisie dystrybutora Kino Świat, że to historia o instytucji zaufania publicznego, która perfidnie, świadomie i konsekwentnie nadużywała zaufania w stosunku do swoich klientów. Film ma pokazać kulisy sytuacji z kredytami we frankach, które potem stały się problemem tysięcy Polaków.

W obsadzie są Katarzyna Zawadzka, Antoni Królikowski, Magdalena Lamparska, Tomasz Karolak, Jan Frycz, Małgorzata Kożuchowska, Rafał Zawierucha, Marcin Bosak, Maciej Nawrocki, Ewa Kasprzyk, Mariusz Bonaszewski oraz Przemysław Bluszcz. Za kamerą stoi Marcin Ziębiński, znany z filmu Dublerzy.

Banksterzy - opis fabuły według dystrybutora:

Karolina (Katarzyna Zawadzka) pracuje w banku, jest energiczna, pewna siebie, przebojowa. Kiedy w jej ręce wpada najnowszy produkt walutowy – kredyt we frankach szwajcarskich, kobieta otrzymuje wielką szansę, żeby się wykazać. Mając pełne przyzwolenie szefa – Adama (Tomasz Karolak), bez skrupułów zaczyna namawiać klientów na najbardziej ryzykowne i niekorzystne inwestycje. Jan (Jan Frycz) jest szarą eminencją krajowej finansjery. W swoim telefonie ma numery do prezesów największych banków w Polsce. Jego cyniczne pomysły i decyzje, z dnia na dzień, wpływają na gospodarkę i losy setek tysięcy osób. Takich jak Artur (Rafał Zawierucha) – ambitny szef firmy IT, który, by rozwijać działalność, decyduje się na opcje walutowe. Jego wspólnikiem jest Mateusz (Antoni Królikowski), który marzy o niezależności, własnym mieszkaniu i upragnionej wyprowadzce od teściów. Choć młode małżeństwo pozostaje nieufne wobec proponowanych przez banki rozwiązań, to przyparte do muru daje się wciągnąć w finansową pułapkę. Wkrótce losy bohaterów po obu stronach barykady splotą się w pętli wstrząsających wydarzeń, których przebieg ujawni szokujący mechanizm manipulacji, żerujących na potrzebach i emocjach, ale też bezwzględną i bezduszną siłę systemu bankowego. A gdy skończą się wszystkie racjonalne rozwiązania, bohaterom pozostaną już tylko najbardziej dramatyczne wybory.

Banksterzy - premiera w 2020 roku.

