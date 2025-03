Czarny charakter Kapitana Ameryki 4 wyglądał lepiej? Wyciek zdjęcia z planu to potwierdza!

fot. Marvel Studios

Leader wyglądał lepiej przed zmianą? Wielu fanów zgadza się, że pierwotna wersja Leadera, głównego złoczyńcy Kapitana Ameryki 4, była lepsza pod każdym względem. Przede wszystkim wykorzystano praktyczne efekty, a CGI miało jedynie wspomagać proces. Jeden z członków ekipy opublikował zdjęcie z planu, przedstawiające pierwotny projekt postaci. Widzimy na nim prototyp, który posłużył jako wzór do charakteryzacji i nakładania protetycznych wstawek na aktora Tima Blake’a Nelsona.

Kapitan Ameryka 4 – oryginalny wizerunek złoczyńcy

Jak widzimy, Leader w tej wersji bardziej przypomina swój komiksowy pierwowzór, zgodnie z grafikami promocyjnymi opublikowanymi przed premierą. Jednak w finalnej wersji kinowej jego wygląd został całkowicie zmieniony. Zarówno reżyser, jak i aktor potwierdzili, że pierwotna koncepcja została porzucona. Pojawiły się również doniesienia, że Tim Blake Nelson musiał nagrać swoje sceny od nowa podczas dokrętek.

fot. Marvel Studios

Kapitan Ameryka 4 – skąd pochodzą grafiki Leadera?

Oryginalny wizerunek Leadera został nakręcony podczas głównego okresu zdjęciowego. To właśnie na jego podstawie tworzono materiały promocyjne, dlatego wczesne grafiki przedstawiały go w innej formie. To również potwierdza plotki o całkowitej zmianie wyglądu postaci w późniejszych dokrętkach.

Marvel Studios wielokrotnie wprowadzało istotne zmiany fabularne podczas dodatkowych zdjęć. Według osób związanych z produkcją, oryginalna wersja historii była lepsza, a dokonane modyfikacje pogorszyły odbiór filmu Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat.

Co zmieniono i wycięto z Kapitana Ameryki 4?