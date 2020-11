Żywioły Saszy - Ogień: zdjęcia z 2. odcinka 1. sezonu serialu Player.pl

PHOTO: AGNIESZKA K. JUREK/TVN

Żywioły Saszy - Ogień to nowy serial kryminalny platformy Player.pl o profilerce wymyślonej przez pisarkę, Katarzynę Bondę. Co ciekawe, historia oparta jest na książce Lampiony, która nie jest pierwszym tomem serii. Niewątpliwie, że jeśli serial odniesie sukces, kolejne zostaną zekranizowane. Otrzymaliśmy zdjęcia i opis 2. odcinka pierwszego sezonu. Zobaczcie.

Żywioły Saszy - Ogień - opis fabuły

Załuska po zbadaniu miejsca zbrodni odkrywa podartą stronę z wierszem Adama. Dla Saszy jest to ważny trop. Drugi niemal natychmiast kieruje podejrzenia w stronę Cybanta. Policja wzywa na przesłuchanie Ziembińskiego, właściciela kamienicy. Sasza ma nadzieję, że korzystając ze swoich umiejętności odkryje czy to właśnie on zlecił podpalenie. Metody profilerki okazują się jednak dość niekonwencjonalne

Żywioły Saszy - Ogień - zdjęcia

Żywioły Saszy - Ogień - 2. odcinek, 1. sezonu

Premiera 24 listopada na Player.pl