Dokumenty w TVP VOD. Co warto obejrzeć w weekend? 12 interesujących tutułów

fot. materiały prasowe

TVP VOD ma internautom do zaoferowania nie tylko seriale i filmy fabularne. W ofercie platformy streamingowej znajdziemy również szeroki wybór filmów dokumentalnych. Widzowie mogą wybierać pomiędzy produkcjami polskimi i zagranicznymi. Niektóre z nich skupiają się na społeczeństwie, inne na naturze, a spora część przeniesie Was w odległe części naszego globu. Wiele dokumentów przybliża również życie wybitnych lub fascynujących postaci.

Z okazji nadchodzącego weekendu przedstawiamy dwanaście nowych tytułów. Znajdzie się coś dla fanów muzyki oraz filmu, a seans niektórych produkcji pozwoli Wam inaczej spojrzeć na otaczającą rzeczywistość. Oto dostępne w TVP VOD dokumenty, którym warto poświęcić swój czas.

TVP VOD - 12 dokumentów na weekend

Skandal. Ewenement Molesty, którego scenarzystą oraz reżyserem jest Bartosz Paduch, to dokument przybliżający historię kultowego składu hip-hopowego z ursynowskich blokowisk. Mistic Molesta powstała w połowie lat 90. To właśnie wtedy kilku chłopaków, zafascynowanych rapem zza oceanu, postanowiło założyć własną grupę muzyczną. Później ich muzyka odmieniła polską scenę hip-hopową. Skandal. Ewenement Molesty będzie dostępny w TVP VOD już od soboty, 21 listopada.

Sky Neal i Kate McLarnon przedstawiają widzom poruszającą opowieść o dwóch kobietach, które w dzieciństwie padły ofiarami handlarzy ludźmi i były trenowane do występów w cyrkach. Po latach dochodzi do ich spotkania - Saraswoti oraz Shetal wracają do Katmandu, w którym się urodziły, a w Nepalu postanawiają otworzyć cyrk. Bedzie to jednak miejsce, w którym panują ich zasady. Dokument Nawet kiedy upadam powstawał przez sześć lat.

Bohaterami przejmującego filmu Olgi Pohankovej i Diego Fiori są dzieci mieszkające w kenijskim sierocińcu. Poznajemy codzienność żyjących w ubóstwie podopiecznych placówki. Wkrótce dzieci będą musiały zmierzyć się jednak z z kolejnymi problemami i cierpieniem. Śmierć jednego z nich jest tragedią, która głęboko dotyka całą grupę. Dokument Dzieci południa został nagrodzony na wielu międzynarodowych festiwalach.

Powrót do Homs przedstawia historię dwóch młodych mężczyzn, Bassata i Ossamy, mieszkańców miasta Homs. Bassat porzuca obiecującą karierę piłkarza i zostaje raperem, nawołując do pokojowego buntu wobec dyktaturze. Ossama natomiast dokumentuje w mediach społecznościowych nasilajace się protesty. Pacyfistyczne podejście bohaterów zmienia się jednak, kiedy Homs zostaje zaatakowane przez armię syryjską. Film, który w 2014 roku uznany został za najlepszy film dokumentalny na Sundance Film Festival, przedstawia początki rewolucji oraz pierwsze lata wojny domowej w Syrii.