Epic wprowadza wideoczat do Fortnite'a. Tak może wyglądać przyszłość komunikacji w grach

Wdrożenie nowej funkcji było możliwe dzięki przejęciu przez Epic Games aplikacji Houseparty, którą pozyskano już w 2019 roku. W pierwszej kolejności technologia stojąca za tym oprogramowaniem została wykorzystana do udostępnienia międzyplatformowego czatu głosowego, a od teraz pozwala zobaczyć naszych towarzyszy.

Aby skorzystać z wideorozmów w grze, należy powiązać swoje konto Epic z Houseparty i włączyć w komunikatorze tryb Fortnite, a następnie założyć grupę dla naszych znajomych, w skład której może wejść do 10 osób. Kiedy to zrobimy, po odpaleniu gry po lewej stronie ekranu wyświetli się pasek czatu, który obsłuży do 4 rozmówców jednocześnie. Jeśli w danym momencie przed kamerami zbierze się więcej uczestników zabawy, aplikacja wyświetli tych, którzy ostatnio byli najaktywniejsi.

Warto zauważyć, że do prawidłowego funkcjonowania usługi konieczne będzie zalogowanie się do Houseparty na urządzeniu z Androidem bądź iOS-em, które posłuży jako kamera internetowa. Co ciekawe, aplikacja wyświetli wyłącznie twarze naszych znajomych. Sztuczna inteligencja wyszkolona w procesie rozpoznawania obrazu automatycznie wykadruje ujęcie, po czym zastąpi dalsze plany kolorowym tłem, bez konieczności korzystania z wyspecjalizowanych narzędzi do streamingu.

W pierwszej kolejności synchronizacja Fortnite’a z platformą Houseparty będzie dostępna dla graczy pecetowych oraz posiadaczy konsol PS4 oraz PS5. Epic nie zdradził, kiedy trafi na inne platformy i czy zadebiutuje także w innych produkcjach tego dystrybutora.

Wdrożenie Houseparty do Fortnite’a jest kolejnym ważnym krokiem na drodze do uspołeczniania tego tytułu. Fortnite był już wykorzystywany jako narzędzie do prezentowania wirtualnych koncertów czy odtwarzania filmów w wirtualnych salach kinowych. Dzięki zintegrowanemu czatowi wideo tryb Party Royale nabierze nieco więcej głębi.