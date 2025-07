Znany aktor ogłasza emeryturę po niemal 60 latach. Znacie go z Wall Street i Ant-Mana

Fot. Marvel

Michael Douglas pojawił się na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Karlowych Warach. Podczas wydarzenia znany aktor zaprezentował odrestaurowaną wersję Lotu nad kukułczym gniazdem – filmu, za który został Oscara. W pewnym momencie zaczął opowiadać o swoim życiu i długiej karierze filmowej, która sięga lat 60. Powiedział, że nie pracuje od 2022 roku i jest to jego świadomy wybór. Zdradził, że jeśli nie wpadnie mu w ręce naprawdę wyjątkowy scenariusz, może w ogóle nie wrócić już na ekran.

Zdałem sobie sprawę, że muszę przestać […] Prawie 60 lat pracowałem całkiem ciężko i nie chciałem stać się jedną z tych osób, które padły na planie. […] Nie mam żadnych realnych planów, żeby wrócić na ekran.

Dlaczego Michael Douglas przestał grać w filmach?

Wygląda więc na to, że Michael Douglas przestał pracować kilka lat temu i nie planuje powrotu na ekran. Zdaje sobie sprawę, że miał wyjątkowo długą karierę filmową i przeciąganie jej mogłoby nie być dobre dla jego zdrowia. Aktor podsumował, że na tym etapie życia jest szczęśliwy, skupiając się na rodzinie i małżeństwie.

Gwiazdor zaczął wspominać jednak również filmy, które były nominowane do Oscara w 1976 roku wraz z Lotem nad kukułczym gniazdem. Jego zdaniem w ciągu ostatnich 20 lat na próżno byłoby szukać tytułów, które zbliżyłyby się do ich jakości. Fakt, że nie ceni sobie obecnej kinematografii zbyt wysoko, na pewno również ma wpływ na to, że nie nie szuka nowych projektów.

Michael Douglas - imponująca kariera

Michael Douglas zadebiutował w filmie Cień olbrzyma z 1966 roku. To oznacza, że pracuje w branży rozrywkowej od niemal 60 lat. To samo w sobie jest dość imponującym wyczynem. W tym czasie wygrał sporo prestiżowych nagród, w tym dwa Oscary (Wall Street, Lot nad kukułczym gniazdem), trzy Złote globy (The Kominsky Method, Wielki Liberace, Wall Street) i jedną Emmy (Wielki Liberace). Fani Marvela mogą znać go z roli Hanka Pyma w MCU, w której zadebiutował w Ant-Manie.