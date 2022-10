Czy w Polsce jest możliwe prawdziwe kino gatunkowe?

Po premierze Apokawixy, którą obejrzałem podczas tegorocznego festiwalu w Gdyni, urosła we mnie nadzieja, że w Polsce eksperymentowanie z gatunkiem jest możliwe. Powiem więcej – wydawało mi się, że taki film, kierowany do młodego widza, powinien się u nas świetnie sprzedać, co byłoby ostatecznym potwierdzeniem, że w rodzimych kinach nie ogląda się tylko amerykańskich blockbusterów, animacji i polskich komedii romantycznych. Niestety moje myślenie zostało zweryfikowane przez fakty – film Xawerego Żuławskiego nie jest lub niedługo przestanie być grany przez większość kin w Polsce, nie osiągając nawet i tak mało imponującej liczby 50-60 tysięcy widzów. Czy to oznacza, że w Polsce z gatunkiem nic zrobić się nie da? Niekoniecznie, powiedziałbym, że gatunek w Polsce żyje i to nie tylko na tym z większych ekranów.

KOMEDIE Z BIAŁYM PLAKATEM, VEGANIZMY, SENSACJA

Wraz z początkiem transformacji ustrojowej rozliczenie z przeszłością stało się oczywistym elementem naszego życia – nie tylko politycznego, ale i kulturalnego. Co prawda Tadeusz Mazowiecki w słynnym sejmowym przemówieniu mówił o tzw. “grubej kresce”, ale nie wiem, czy można powiedzieć, że filmowcy do końca go posłuchali. Szczególnie tacy jak Władysław Pasikowski i do pewnego stopnia także Maciej Ślesicki albo Wojciech Wójcik. Stworzyli postaci, które uosabiały przemiany – Franza Maurera, Halskiego. Nie sposób nie odnieść wrażenia, że polskie kino sensacyjne, po latach zdominowane przez Patryka Vegę, nie skorzystało w pełni z możliwości tych archetypicznych osobowości. Sam Władysław Pasikowski, tworząc Pitbulla czy trzecie Psy, pokazał najlepiej, że nie rozumie współczesnego kina sensacyjnego, które ma mocne miejsce we współczesnej kinematografii światowej. Taki stan rzeczy poniekąd doprowadził do swoistej hegemonii Patryka Vegi na rynku kina akcji. On zaś postanowił to kino zjeść, strawić i przemienić na swoją modłę. Być może dlatego ciężko mówić o Vedze jako twórcy sensacji, a bardziej o Vedze jako twórcy nowego gatunku, które jest po prostu kinem Patryka Vegi – pełnym komiksowej wręcz przemocy, dorabiania ideologii do fabularnych bzdur i znaku rozpoznawczego, jakim są zdjęcia z drona. Na początku jeszcze można było się dobrze bawić na tych filmach, co pokazywały też tłumy ciągnących na Nowe porządki czy Niebezpieczne kobiety. Potem jednak gatunek ten stał się misyjny, a Patryk Vega uznał się za mesjasza polskiego kina. I coś, co zapowiadało się na polską odsłonę kina exploitation, stało się jego religijną karykaturą, którą polscy widzowie przejrzeli. Ciekawostką pozostaje dla mnie fakt, że to samo nie stało się jeszcze z komediami z ikonicznym już białym plakatem, które nadal zbierają bardzo duże widownie. Problem polega na tym, że filmy te zagarnęły gatunek polskiej komedii, z której przecież za czasów Barei i początkowego Machulskiego byliśmy tak dobrze znani. Teraz dobre polskie komedie powstają raz, może dwa razy w roku, a te “romantyczne” pojawiają się w kinach niekiedy kilka razy w miesiącu. Niestety nie przypominają one niczym swoich braci i sióstr z Hollywood, bo tamtejsze komedie romantyczne są w stanie przy dobrych wiatrach walczyć o Oscary (tak są dobre!), a w Polsce częściej stają się memami, a nie znakiem jakości czy punktem rozpoznawczym rodzimego kina.

SERIALE

I może właśnie dlatego w tym trwającym od dawna (z wyjątkami rzecz jasna) marazmie polskiego kina swoje miejsce na mapie zajęły jakościowe seriale. Powstaje ich coraz więcej. Wypełniają niejako lukę, którą pozostawiło kino. Na każdym kroku właściwie. Jak szukacie dobrego polskiego kryminału, to nie sięgacie po filmowe adaptacje Zygmunta Miłoszewskiego albo Joanny Bator, tylko kierujecie swój wzrok albo w stronę Netflixa, gdzie dumnie rośnie w siłę Rojst, albo bogatej oferty Canal+. W gorszym wypadku na stronę player.pl zbierającej wszystkie adaptacje książek Remigiusza Mroza, które to paradoksalnie zyskują, kiedy się je rozpisze na serial. Nieprzypadkowo Chyłka okazała się tak wielkim hitem, nieprzypadkowo Magdalena Cielecka chciała dzięki niej zmyć z siebie odium blamażu, jakim okazało się Ciemno prawie noc.