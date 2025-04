Powstanie kontynuacja klasyka z 1995 roku! Peacock zamówił serial

Fot. Materiały prasowe

Co wiemy o kontynuacji Clueless? Na razie nie znamy żadnych szczegółów na temat fabuły. Pewne jest tylko to, że akcja będzie rozgrywać się po wydarzeniach z filmu. Josh Schwartz i Stephanie Savage napiszą scenariusz do serialu wraz z Jordanem Weissem. Cała trójka będzie również pełnić rolę producentów wykonawczych, a wraz z nimi: gwiazda produkcji, Alicia Silverstone, Amy Heckerling, która napisała i wyreżyserowała oryginał, a także Robert Lawrence, który wyprodukował film. Producentem będzie CBS Studios we współpracy z Universal Television.

Już wcześniej, bo w 2020 roku, planowano serialową kontynuację Clueless dla serwisu Peacock, jednak ostatecznie z niej zrezygnowano. Wtedy pomysł był taki, że Cher zniknęłaby w tajemniczych okolicznościach, a zamiast niej główną bohaterką byłaby Dionne, jej przyjaciółka. Nowy projekt ma jednak zupełnie inny zespół kreatywny i wygląda na to, że Cher znów będzie grała pierwsze skrzypce, jak w oryginale.

Clueless – klasyk zainspirowany powieścią Jane Austen

O czym opowiada oryginalny film Clueless? To historia luźno oparta na książce Emma autorstwa Jane Austen. Przez wielu fanów pisarki jest zresztą uważana za jedną z najlepszych adaptacji, która doskonale rozumie materiał źródłowy. Główna bohaterka, Cher, jest pewną siebie i przebojową dziewczyną, która postanawia zaopiekować się nową uczennicą i proponuje jej metamorfozę. Dziewczyna nie zdaje sobie jednak sprawy, że choć uważa się za ekspertkę od wszystkiego, to pozostaje ślepa na wiele bardzo oczywistych faktów.

Główną rolę zagrała oczywiście Alicia Silverstone. Oprócz w niej obsadzie byli również między innymi Stacey Dash, Paul Rudd i Brittany Murphy. Nie wiadomo, czy oni także powrócą w sequelu.