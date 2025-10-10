VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, Disney+, Apple TV+ i inne)

Reklama

Co obejrzeć w ten weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, SkyShowtime i innych.

Szykuje się niezły weekend na VOD. Z nowym sezonem powróciła Genialna Morgan, która ponownie będzie rozwiązywać kryminalne zagadki. Na uwagę zasługują nowe seriale, jak Rekruci oraz Ostatnia rubież. Na miłośników dokumentów będą czekać programy o Wojciechu Szczęsnym oraz Johnie Candym. Ponadto anonimowi inspektorzy odkryją tajniki pracy w przydzielaniu gwiazdek Michelin restauracjom w Na ostrzu noża: w pogoni za Gwiazdkami Michelin.

Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (10 - 12 października)? Nowe seriale i filmy (Netflix, HBO Max, Disney+ i inne)

NETFLIX

Na ten weekend Netflix przygotował kilka ciekawych nowości. Nie zabraknie filmów i seriali z różnych stron świata oraz dokumentów.

Ponadto w tym tygodniu na platformę trafiły również inne nowości warte uwagi:

Do tego bibliotekę serwisu wzbogaciły takie oto produkcje:

DISNEY+

Na Disney+ w tym tygodniu zadebiutował 2. sezon popularnego serialu Genialna Morgan.

Genialna Morgan (2025) - Twórca „Dobrego Miejsca” i „Marsjanina”, Drew Goddard, przedstawia serial „Genialna Morgan” z Kaitlin Olson w roli głównej. To historia samotnej matki o ponadprzeciętnym umyśle. Jej niekonwencjonalny talent do rozwiązywania zbrodni sprawia, że tworzy niezwykły i niepowstrzymany duet z zasadniczym, doświadczonym detektywem (Daniel Sunjata). Serial powstał na podstawie popularnej francuskiej produkcji „Haut Potentiel Intellectuel (HPI)”. Występują: Kaitlin Olson jako Morgan, Daniel Sunjata jako Karadec, Javicia Leslie jako Daphne, Deniz Akdeniz jako Lev "Oz" Ozdil, Amirah J jako Ava, Matthew Lamb jako Elliot, Steve Howey jako Nick Wagner i Judy Reyes jako Selena. Premiera pierwszego odcinka 2. sezonu 7 października.

Ponadto na Disney+ pojawiły się takie nowości:

Family Guy: Głowa Rodziny: Przebój Na Halloween - od 6 października

Torreador i taksówkarz Premiera 8 października.

Stacja zaginionych Premiera 8 października.

Nie zapomnijcie też nadrobić nowych odcinków seriali:

APPLE TV+

Na Apple TV+ pojawiły się dwie ciekawe nowości:

Ostatnia rubież (2025) - "Ostatnia rubież" opowiada historię Franka Remnicka (Clarke), funkcjonariusza policji odpowiedzialnego za dzikie rejony Alaski. Jurysdykcja Remnicka zostaje wywrócona do góry nogami, gdy w odległej dziczy rozbija się samolot transportujący więźniów, uwalniając dziesiątki niebezpiecznych przestępców. Zobowiązany do ochrony miasteczka Remnick zaczyna podejrzewać, że katastrofa nie była przypadkiem, lecz zaplanowaną akcją o dalekosiężnych i niszczycielskich skutkach. Premiera dwóch pierwszych odcinków 10 października.

Ostatnia rubież

Na ostrzu noża: w pogoni za Gwiazdkami Michelin Premiera 10 października.

Warto również nadrobić nowe odcinki znakomitych seriali:

PRIME VIDEO

Na Prime Video nie zabrakło kilku interesujących nowości w tym tygodniu. Nie zapomnijcie również obejrzeć nowego odcinka 2. sezonu Pokolenie V.

Do naprawy (2025) - komedia romantyczna. Charlie, niezależna właścicielka kobiecego warsztatu samochodowego, zostaje zmuszona do przemyślenia swojej przyszłości, kiedy po drugiej stronie ulicy otwiera się wielki konkurencyjny warsztat. Szukając pocieszenia, odzywa się do swojego anonimowego przyjaciela, nie wiedząc, że zwierza się Beau, swojemu rywalowi. Między bohaterami iskrzy, a prawda może zagrozić wszystkiemu. Premiera 8 października.

John Candy: I Like Me (2025) - Dokument przedstawia życie i dziedzictwo kultowego komika Johna Candy'ego, który zmarł na zawał serca w 1994 roku w wieku 43 lat. Premiera 10 października.

Szczęsny (2025) - Intymny portret Wojciecha Szczęsnego, bez filtra. Droga, którą przeszedł od Agrykoli i Legii Warszawa, przez Arsenal, aż po Juventus i spektakularny transfer do Barcelony. Pokazujemy nie tylko kulisy kariery, ale także codzienność – życie z Mariną Łuczenko i ich dziećmi, czy skomplikowane relacje rodzinne. To opowieść o pasji, ambicji i cenie, jaką płaci się za grę na światowym poziomie. Premiera 10 października.

SkyShowtime

W tym tygodniu na SkyShowtime zadebiutował serial Nails:

Nails Premiera trzech pierwszych odcinków 6 października.

SkyShowtime w tym tygodnie nie ma do zaproponowania żadnych nowości, dlatego warto nadrobić nowe odcinki seriali:

HBO Max

Na HBO Max pojawiła się jedna nowość:

Ugly - Vgly i jego zespół chcą być rozpoznawalni, ale będąc na dole drabiny społecznej, bez kontaktów, pieniędzy i jakichkolwiek przywilejów nie jest to łatwe. Muszą stawić czoła swojemu pochodzeniu, aby odnieść sukces w biznesie muzycznym. Premiera pierwszego odcinka 2. sezonu 9 października.

Ponadto bibliotekę uzupełniły takie oto produkcje:

CANAL+

Na Canal+ pojawił się nowy serial pt. Wartownicy:

Ponadto warto nadrobić nowe odcinki seriali:

INNE SERWISY VOD: