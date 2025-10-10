placeholder
Wydanie weekendowe

Magda Muszyńska
VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, Disney+, Apple TV+ i inne)

VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, Disney+, Apple TV+ i inne) fot. materiały prasowe
Co obejrzeć w ten weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, SkyShowtime i innych.

Szykuje się niezły weekend na VOD. Z nowym sezonem powróciła Genialna Morgan, która ponownie będzie rozwiązywać kryminalne zagadki. Na uwagę zasługują nowe seriale, jak Rekruci oraz Ostatnia rubież. Na miłośników dokumentów będą czekać programy o Wojciechu Szczęsnym oraz Johnie Candym. Ponadto anonimowi inspektorzy odkryją tajniki pracy w przydzielaniu gwiazdek Michelin restauracjom w Na ostrzu noża: w pogoni za Gwiazdkami Michelin.

Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (10 - 12 października)? Nowe seriale i filmy (Netflix, HBO Max, Disney+ i inne)

NETFLIX

Na ten weekend Netflix przygotował kilka ciekawych nowości. Nie zabraknie filmów i seriali z różnych stron świata oraz dokumentów.

  • Mój ojciec - Zabójca BTK (2025) - dokument. Córka seryjnego mordercy o pseudonimie BTK opowiada swoją wstrząsającą historię w tym dokumencie o prawdziwych zbrodniach. Premiera 10 października. 
  • Kobieta z kabiny dziesiątej (2025) - film kryminalny. Przebywająca na ekskluzywnym jachcie dziennikarka widzi, jak ktoś wypada za burtę. Jednak gdy nikt jej nie wierzy, kobieta ryzykuje własnym życiem, żeby poznać prawdę. Premiera 10 października. 
  • Płyń do mnie (2025) - chilijski dramat. Pomoc domowa i dziewczynka, którą się opiekuje, bardzo się do siebie zbliżają. Jednak różnica między ich światami prowadzi do tragedii. Premiera 10 października.
  • Kurukszetra: Wielka wojna z eposu Mahabharata (2025) - indyjski serial przygodowy. Animowany serial przedstawiający z unikalnej perspektywy epicką bitwę pod Kurukszetrą pomiędzy Pandawami i Kaurawami, która trwała 18 dni. Premiera 10 października. 
  • Miłość i fortuna (2025) - turecki serial romantyczny. W bogatym życiu Nihal pojawia się burzący wszelki porządek obrotny biznesmen szukający miłości. Elity Stambułu mogą się po tym spotkaniu nie pozbierać. Premiera 10 października. 
  • Typhoon: Rodzinny interes (2025) - koreański serial romantyczny. Podczas kryzysu finansowego w 1997 r. beztroski syn dziedziczy podupadający biznes ojca i przechodzi przyspieszony kurs dorosłości. Premiera 11 października. 

Ponadto w tym tygodniu na platformę trafiły również inne nowości warte uwagi:

  • Naprawdę straszne historie (2025) - serial dokumentalny. Jak wytłumaczyć to, co niewytłumaczalne - zwłaszcza gdy nikt ci nie wierzy? W tym serialu prawdziwi ludzie ponownie przeżywają mrożące krew w żyłach spotkania z zaświatami. Premiera 7 października. 
  • Caramelo (2025) - brazylijski film familijny. Pedro to ambitny kucharz u progu kariery. Pewnego dnia szokujące wieści na temat stanu zdrowia i nowy przyjaciel - przesympatyczny pies 0 zmieniają jego spojrzenie na życie. Premiera 8 października.
  • Néro (2025) - francuski serial przygodowy. Sprytny zabójca, potężna wiedźma i tajemnicza przepowiednia... Kiedy Nero zostaje zdradzony przez swojego władcę, musi zająć się obroną córki, której zagrażają siły zła. Premiera 8 października. 
  • Victoria Beckham (2025) - dokument biograficzny. Rodzina, moda, sława. Od lat 90. fani uwielbiają Victorię Beckham, a media się na niej wyżywają. Teraz gwiazda opowiada o sobie własnymi słowami. Premiera 9 października. 
  • Wskrzeszony (2025) - tajwański serial dramatyczny. Aby pomścić córki, dwie pogrążone w żałobie matki wskrzeszają martwego szefa gangu oszustów - ale gdy na jaw wychodzi bolesna prawda, sprawiedliwość wymyka im się z rąk. Premiera 9 października.
  • Rekruci (2025) - serial komediowy. Ostatni serial legendarnego producenta Normana Leara. Gromada rekrutów musi nauczyć się dyscypliny i pracy zespołowej oraz dowiedzieć się, kim naprawdę są. Premiera 9 października. 
nullfot. Netflix

Do tego bibliotekę serwisu wzbogaciły takie oto produkcje:

DISNEY+

Na Disney+ w tym tygodniu zadebiutował 2. sezon popularnego serialu Genialna Morgan.

  • Genialna Morgan (2025) - Twórca „Dobrego Miejsca” i „Marsjanina”, Drew Goddard, przedstawia serial „Genialna Morgan” z Kaitlin Olson w roli głównej. To historia samotnej matki o ponadprzeciętnym umyśle. Jej niekonwencjonalny talent do rozwiązywania zbrodni sprawia, że tworzy niezwykły i niepowstrzymany duet z zasadniczym, doświadczonym detektywem (Daniel Sunjata). Serial powstał na podstawie popularnej francuskiej produkcji „Haut Potentiel Intellectuel (HPI)”. Występują: Kaitlin Olson jako Morgan, Daniel Sunjata jako Karadec, Javicia Leslie jako Daphne, Deniz Akdeniz jako Lev "Oz" Ozdil, Amirah J jako Ava,  Matthew Lamb jako Elliot, Steve Howey jako Nick Wagner i Judy Reyes jako Selena. Premiera pierwszego odcinka 2. sezonu 7 października.
fot. Disney+

Ponadto na Disney+ pojawiły się takie nowości:

  • Family Guy: Głowa Rodziny: Przebój Na Halloween - od 6 października
  • Torreador i taksówkarz - David przemierza Hiszpanię wraz z torreadorem i jego grupą, nawiązując z nimi wspaniałą przyjaźń. Premiera 8 października.
  • Stacja zaginionych - zainspirowany prawdziwą historią serial o poszukiwaniach zabójcy z dworca kolejowego w Perpignan. Premiera 8 października.

Nie zapomnijcie też nadrobić nowych odcinków seriali:

APPLE TV+

Na Apple TV+ pojawiły się dwie ciekawe nowości:

  • Ostatnia rubież (2025) - "Ostatnia rubież" opowiada historię Franka Remnicka (Clarke), funkcjonariusza policji odpowiedzialnego za dzikie rejony Alaski. Jurysdykcja Remnicka zostaje wywrócona do góry nogami, gdy w odległej dziczy rozbija się samolot transportujący więźniów, uwalniając dziesiątki niebezpiecznych przestępców. Zobowiązany do ochrony miasteczka Remnick zaczyna podejrzewać, że katastrofa nie była przypadkiem, lecz zaplanowaną akcją o dalekosiężnych i niszczycielskich skutkach. Premiera dwóch pierwszych odcinków 10 października.

Ostatnia rubież

arrow-left
Ostatnia rubież
fot. Apple TV+
arrow-right

  • Na ostrzu noża: w pogoni za Gwiazdkami Michelin (2025) - Poznaj emocjonujące wzloty i upadki towarzyszące zmaganiom najlepszych szefów kuchni na świecie o najcenniejsze wyróżnienie - gwiazdkę Michelin. Po raz pierwszy w historii anonimowi inspektorzy odkrywają tajniki swojej pracy. Premiera 10 października.
fot. Apple TV+

Warto również nadrobić nowe odcinki znakomitych seriali:

PRIME VIDEO

Na Prime Video nie zabrakło kilku interesujących nowości w tym tygodniu. Nie zapomnijcie również obejrzeć nowego odcinka 2. sezonu Pokolenie V.

  • Do naprawy (2025) - komedia romantyczna. Charlie, niezależna właścicielka kobiecego warsztatu samochodowego, zostaje zmuszona do przemyślenia swojej przyszłości, kiedy po drugiej stronie ulicy otwiera się wielki konkurencyjny warsztat. Szukając pocieszenia, odzywa się do swojego anonimowego przyjaciela, nie wiedząc, że zwierza się Beau, swojemu rywalowi. Między bohaterami iskrzy, a prawda może zagrozić wszystkiemu. Premiera 8 października.
fot. Prime Video
  • John Candy: I Like Me (2025) - Dokument przedstawia życie i dziedzictwo kultowego komika Johna Candy'ego, który zmarł na zawał serca w 1994 roku w wieku 43 lat. Premiera 10 października. 
fot. materiały prasowe
  • Szczęsny (2025) - Intymny portret Wojciecha Szczęsnego, bez filtra. Droga, którą przeszedł od Agrykoli i Legii Warszawa, przez Arsenal, aż po Juventus i spektakularny transfer do Barcelony. Pokazujemy nie tylko kulisy kariery, ale także codzienność – życie z Mariną Łuczenko i ich dziećmi, czy skomplikowane relacje rodzinne. To opowieść o pasji, ambicji i cenie, jaką płaci się za grę na światowym poziomie. Premiera 10 października. 
fot. Prime Video

SkyShowtime

W tym tygodniu na SkyShowtime zadebiutował serial Nails:

  • Nails (2025) - Cztery kobiety z różnych sfer wspólnie tworzą klub, aby pomóc sobie nawzajem odnaleźć się na nowo po kryzysach w ich przeszłości. Premiera trzech pierwszych odcinków 6 października.
nullfot. SkyShowtime

SkyShowtime w tym tygodnie nie ma do zaproponowania żadnych nowości, dlatego warto nadrobić nowe odcinki seriali:

HBO Max

Na HBO Max pojawiła się jedna nowość:

  • Ugly - Vgly i jego zespół chcą być rozpoznawalni, ale będąc na dole drabiny społecznej, bez kontaktów, pieniędzy i jakichkolwiek przywilejów nie jest to łatwe. Muszą stawić czoła swojemu pochodzeniu, aby odnieść sukces w biznesie muzycznym. Premiera pierwszego odcinka 2. sezonu 9 października.

Ponadto bibliotekę uzupełniły takie oto produkcje:

  • Zakonnica II - Kontynuacja kasowego hitu opowiadająca historię siostry Ireny, która po raz kolejny zostaje skonfrontowana z demoniczną zakonnicą Valak.
  • Zakonnica - Ksiądz i nowicjuszka ruszają do Rumunii, aby zbadać sprawę śmierci młodej zakonnicy.
  • To: Rozdział 2 - Dorośli członkowie "Klubu frajerów" powracają do miasteczka, aby ponownie zmierzyć się z zabójczym klaunem.
  • Hutnik szkła - Vincent i jego ojciec Tomas prowadzą najlepszy warsztat szklarski w kraju. Ich spokojne życie zostaje wywrócone do góry nogami przez wojnę.
  • Morderczy żar - Ekspat Nick Bali prowadzi śledztwo w sprawie podejrzanej śmierci na Krecie. Wkrótce odkrywa mroczne rodzinne sekrety, które mogą zmienić wszystko.
  • W potrzasku  - Jeździec rodeo zmaga się z kontuzjami i demonami przeszłości, desperacko trzymając się swojej gasnącej kariery.
  • Gangi Nowego Jorku - Amsterdam chce pomścić ojca zabitego przez Billa „Rzeźnika”, ale jego zemsta komplikuje się przez wybuch wojny secesyjnej. Na platformie od 12 października.

CANAL+

Na Canal+ pojawił się nowy serial pt. Wartownicy:

  • Wartownicy (2025) - I wojna światowa. W ramach tajnego eksperymentu ranny Gabriel Ferraud dostaje serum o nazwie Dyxenal i zostaje wcielony do oddziału zmutowanych Wartowników.
Oficjalny kadr z serialu Wartownicy, fikcyjna historia superżołnierzy na froncie I wojny światowej. Postacie są nieprawdziwe – brak promowania przemocy, fikcja.fot. CANAL+

Ponadto warto nadrobić nowe odcinki seriali:

INNE SERWISY VOD:

  • Namierzony (2025; dostępny w ofercie do wypożyczenia na Polsat Box Go, Canal+, Rakuten TV, Megogo, Player.pl, VOD TVP, Play Now, TV Smart, PilotWP) - Guy jest genialnym naukowcem, który spędził większość życia, próbując stworzyć technologię mogącą dostarczyć czystą energię mieszkańcom krajów Trzeciego Świata. Gdy jego pracodawcy próbują wykorzystać przełomowy wynalazek do własnych celów i uczynić z niego śmiercionośną broń, mężczyzna zabiera swój projekt i ucieka do Europy. Zmienia tożsamość i wiedzie spokojne życie w leśnej głuszy, pracując we własnoręcznie zbudowanej chacie. Spokój naukowca zostaje jednak przerwany, gdy byli pracodawcy wpadają na jego trop.
fot. Lionsgate
