Peaky Blinders: brutalna strona Birmingham. Dlaczego warto obejrzeć serial?

Przeglądając najpopularniejsze seriale Netflixa, trudno nie natknąć się na Peaky Blinders. Dramat historyczny od stacji BBC przedstawia losy gangu brytyjskiej rodziny Shelbych z początku lat 20. XX wieku. W pierwszej połowie 2022 roku na platformie BBC iPlayer pojawi się ostatni rozdział ich emocjonującej historii. Oto kilka powodów, dla których warto obejrzeć poprzednie sezony kultowego kryminału osadzonego w mieście Birmingham.

Jeśli lubicie angażujące historie oprawione spektakularną scenografią, Peaky Blinders jest idealną pozycją dla was. Pomysłodawca serialu Steven Knight, we współpracy z ekipą reżyserów, zadbał o jej najdrobniejsze szczegóły. Wszystkie dostępne na Netfliksie sezony mają tylko po 6 odcinków. Jeden rozdział z życia rozpoznawalnych bohaterów można poznać już po kilku godzinach oglądania. Każda z części zabiera nas na nieprzewidywalną przejażdżkę po mglistych zakamarkach Birmingham. Brytyjskie miasteczko, przykryte kurzem powojennej przeszłości, nie stroni od mrocznego klimatu z czasów pierwszej wojny światowej. Ten stanowi idealny kontrast do ciepłego światła otulającego ponadczasowe pomieszczenia. Co ciekawe, większość zdjęć do Peaky Blinders zostało nakręconych w oddalonym o 2 godziny Liverpoolu. Twórcy sprawili, że nie da się tego odczuć. Serial przez wszystkie odcinki zaskakuje niezwykle artystycznymi kadrami.

Przywódcą gangu Peaky Blinders jest Tommy Shelby (Cillian Murphy) i to właśnie na jego losie skupia się większość fabuły. Postać byłego żołnierza stała się największą ikoną zarówno produkcji, jak i popkultury. Nawet jeśli już wcześniej wpadliście na któryś z inspirujących cytatów Tommy'ego, gdy poznacie jego historię, nabiorą one dla was jeszcze głębszego znaczenia. Przekonująca kreacja aktorska Cilliana Murphy'ego jest w stanie wywrzeć nieodwracalny wpływ na widzach. Irlandzki aktor idealnie odzwierciedla dramatyczną podróż swojego bohatera przez życie, w którym zmaga się z traumą przeszłości. Co ciekawe, Murphy poświęcił się roli do tego stopnia, że w ciągu jednego sezonu był w stanie wypalić 3000 papierosów. Na szczęście twórcy zadbali o to, aby nie były dla aktora szkodliwe, podając mu te bez nikotyny. Realistyczne rekwizyty to niejedyna charakterystyczna cecha produkcji Stevena Knighta.

Peaky Blinders doskonale spełnia się w gatunku serialu kostiumowego. Eleganckie garnitury oraz charakterystyczne dla rodzinnego gangu berety z ukrytymi żyletkami znacznie wyróżniają ich na tle pozostałych mieszkańców miasta. Stanowią prawdziwy symbol serialu, tym samym doskonale odzwierciedlają kostiumy z lat 20. Jednym z najbardziej autentycznych, a zarazem charakterystycznych elementów produkcji są włosy bohaterów. Ekipa kostiumografów inspirowała się zdjęciami mężczyzn z czasów przedstawionej w serialu historii. Dlatego też każda z postaci ma swój niepowtarzalny urok, który z pewnością wpływa na ich wyjątkowość.

Nie wszyscy wiedzą, że scenariusz do Peaky Blinders został zainspirowany gangiem istniejącym naprawdę. To właśnie na bazie ich historii Steven Knight postanowił stworzyć swoją produkcję. Co ciekawe, na pomysł wpadł dzięki swojemu ojcu."Jedną z historii, która naprawdę sprawiła, że chciałem napisać Peaky Blinders, była ta, którą opowiedział mi mój tata. Powiedział, że kiedy miał osiem lub dziewięć lat, jego ojciec przekazał mu wiadomość na kartce papieru i powiedział: idź i zanieś to wujom. Jego wujami byli Sheldonowie, którzy w końcu stali się Shelbymi. Chociaż książki historyczne mówią, że Peaky Blinders istnieli tylko do 1980 roku, to nie jest to prawdą" - twierdzi. Każdy z wątków jest choć trochę oparty na faktach, co nadaje serialowi wyraźny realizm.

Steven Knight niezwykle świadomie połączył wizję powyższej historii z wątkami postaci. Jeśli lubicie analizować seriale, szybko zdacie sobie sprawę, że Peaky Blinders nie stroni od ukrytych motywów: "Użycie płomieni w pierwszym odcinku jest bardzo celowe. Pierwszy raz, gdy widzimy pub Garrison, mamy tę ogromną kulę ognia. Następnym razem, gdy tam idziemy, Tommy jest tam i ma za sobą szalejący płomień. Otwieramy scenę z użyciem ognia, a następnie kończymy odcinek z Tommym pod tym głębokim kątem, z tym płomieniem w tle, a on znajduje się na dole. To przypomina piekło" - potwierdził Colm McCarthy, jeden z reżyserów serialu. Steven Knight - jako znawca westernów i kina gangsterskiego - ukrył również nawiązania do popularnych produkcji. Pomysłodawca serialu zauważył, że w historii brytyjskiego kina istnieje mało nawiązań do tego typu filmów. Jego zdaniem inni twórcy skupieni na historii kraju, wolą przedstawiać ją z perspektywy walk rycerzy. Dlatego też, jeśli chcecie poznać nieco historii Wielkiej Brytanii w bardziej oryginalny sposób, Peaky Blinders z pewnością dostarczy wam odpowiednich wrażeń.

fot. BBC

Całokształt przedstawionej historii doskonale dopełnia genialnie dobrana obsada aktorska. Knight zadbał o to, aby na planie jego serialu mogły spotkać się najlepiej rozpoznawalne w brytyjskim kinie gwiazdy. Podobnego zestawienia obsady na próżno szukać w innych produkcjach Netflixa. Poza wyżej wspomnianym Cillianem Murphym pojawia się Tom Hardy w roli Alfiego Solomonsa. Choć ten współpracował już z Murphym na niejednym planie filmowym, w Peaky Blinders koledzy z branży tworzą szczególnie mocny duet. U ich boku pojawia się między innymi Paul Anderson jako najstarszy z braci, Arthur Shelby, Sophie Rundle jako siostra Ada Shelby, Joe Cole jako John Shelby oraz jego prawdziwy brat, Finn Cole jako Michael Gray. Warto wyróżnić również Helen McCrory, która w serialu wcieliła się w niepowtarzalną Polly Gray. Aktorka niedługo po zakończeniu zdjęć zmarła. Pozostawiła po sobie jednak legendarną bohaterkę, której z pewnością warto poświęcić czas. Pozostali aktorzy przez wszystkie sezony również utrzymują niezwykle wysoki poziom, czym wpływają na pozytywny odbiór produkcji. Momentami można zapomnieć, że Peaky Blinders to jedynie serial stworzony na potrzeby rozrywki. Wszystkie kreacje aktorskie są na tyle przekonujące, że jesteśmy w stanie uwierzyć, że i ta wersja gangu z Birmingham mogła istnieć naprawdę.

Peaky Blinders to nie tylko propozycja dla fanów gangsterskiego gatunku. Knight i jego ekipa nadali temu bardziej uniwersalny charakter. Gwarantuję, że serial na długo pozostanie w Waszej pamięci, jeśli zdecydujecie się zacząć tę przygodę.