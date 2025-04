Tron 3 – kim jest tytułowy Ares? Pada porównanie do klasycznej postaci Disneya

fot. Disney / Empire

Tron: Ares to kontynuacja serii, która ostatni raz była obecna w kinach w 2010 roku, przy okazji premiery Tron: Dziedzictwo. Teraz, gdy kampania promocyjna ruszyła pełną parą, stopniowo poznajemy szczegóły nowej historii. Reżyser Joachim Rønning odpowiedział na pytanie: kim właściwie jest Ares?

Tron: Ares – kim jest tytułowy bohater?

Ares, grany przez Jareda Leto, to główny bohater filmu. Pochodzi z cyfrowej Sieci i przenika do świata rzeczywistego – niekoniecznie z dobrymi intencjami. Co zaskakujące, Rønning porównuje go do... Pinokia.

– Nie chcę być zbyt dosłowny, ale zawsze myślałem o nim jak o kimś podobnym do Pinokia. Ares chce być prawdziwym chłopcem. Dużo rozmawialiśmy o tym, że jest trochę jak niemowlę, które odkrywa świat po raz pierwszy. Chcieliśmy, by widzowie mogli zobaczyć rzeczywistość z jego perspektywy – te drobne detale, które my uznajemy za oczywiste albo wręcz ich nie zauważamy. To było bardzo istotne. Większym motywem filmu jest pytanie: co to znaczy być człowiekiem? Tym bardziej istotne, że Ares to program komputerowy.

Reżyser ujawnia, że jako element ewolucji Sieci Ares będzie miał trójkątny dysk tożsamości – w odróżnieniu od wcześniejszych filmów, gdzie wszystkie programy posługiwały się okrągłymi. Okrągłe dyski również pojawią się w filmie, ale różnice między nimi mają podkreślać rozwój technologii i postaci. Dyski nadal będą pełnić funkcję broni.

Premiera Tron: Ares zaplanowana jest na 10 października 2025 roku.