Program TV na weekend 13-15.11: Joker, Vice, Brudna gra i inne

Seriale:

PIĄTEK:

Ramy – sez. 1, odc. 10 (ost.)

22:30

HBO3

Ramy to serial stacji Hulu, który jest utrzymany w gatunku komediowym. Głównym bohaterem jest Amerykanin pochodzenia egipskiego, który mieszka w podzielonej politycznie dzielnicy New Jersey. Serial ma na celu ukazanie nowej perspektywy na ekranie – poznamy punkt widzenia społeczności muzułmańskiej, która uważa, że życie jest testem moralnym, a także pokolenia millenialsów, które uważa, że życie nie ma żadnych konsekwencji.

SOBOTA:

Wojownik – sez. 2, odc. 2

20:00

Cinemax

Ah Sahm i Młody Jun dogadują się z dostawcą opium. Teraz muszą ukryć towar w ustronnym miejscu. Mai Ling chce o czymś istotnym poinformować przywódców wrogiego gangu. Z każdym kolejnym dniem Lee coraz bardziej uzależniony jest od laudanum. Mimo to wraz z Billem usiłuje dowiedzieć się czegoś nt. zabójstw popełnionych przez nożownika. Penny potrzebuje kogoś, kto zapewni ochronę jej fabryce. Zwraca się z prośbą o pomoc do Aga Sahma. Sophie pozostaje obiektem zainteresowania Leary'ego.

NIEDZIELA:

DNA – sez. 1, odc. 3 – 4

20:10

ale kino+

Kopenhaski detektyw Rolf Larsen (Anders W. Berthelsen) odzyskuje nadzieję na odnalezienie zaginionej przed pięcioma latami córki. Okazuje się, że policja wpada na nowy trop, odnajdując wadę w bazach DNA, co napawa optymizmem ojca chcącego dowiedzieć się, co dzieje się z jego dzieckiem. Wszelkie poszlaki prowadzą śledczych do międzynarodowej organizacji handlującej nieletnimi. Losy znajdujących się w sidłach dzieci i zakończenie międzynarodowego śledztwa są w rękach duńskiego detektywa. W obsadzie serialu znalazła się aktorka Zofia Wichłacz znana m.in. z takiej produkcji jak "Miasto 44" czy Maciej Musiał powiązany z serialem "Rodzinka.pl".

