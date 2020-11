Kevin sam w domu ma 30 lat. Czy to najlepszy film świąteczny w historii?

Kevin sam w domu miał światową premierę 10 listopada 1990 roku. Czy film, który uznano za polską świąteczną tradycję, jest najlepszym przedstawicielem gatunku?

Kevin sam w domu, czyli najpopularniejszy świąteczny film w Polsce, miał światową premierę 10 listopada 1990 roku, a do szerokiej dystrybucji trafił 16 listopada 1990 roku. Minęło więc 30 lat od premiery hitu, który przez wielu jest uważany za najlepszy świąteczny film w historii.

Przede wszystkim musimy ustalić jedną rzecz. Przez to, że Kevin sam w domu jest częścią polskiej tradycji świątecznej, wszyscy patrzymy na ten film przez różowe okulary nostalgii. W końcu dla wielu z nas jest tak od zawsze i nikt sobie nie wyobraża świąt bez Kevina McCallistera. Pamiętam ten dzień, gdy jeden, jedyny raz telewizja Polsat ogłosiła, że produkcji nie puszczą w święta. Takiego buntu i hałasu w sieci nikt się nie spodziewał i nikt już nie próbuje psuć tej tradycji. Z pewnością wielu z nas ma słabość do tego filmu, więc siłą rzeczy przymykamy oko na jego niedociągnięcia czy wady. Przestają one mieć znaczenie, choć są obecne, bo nie ma rzeczy perfekcyjnych.

Kevin sam w domu

Powiem to wprost: według mnie jest to najlepszy film świąteczny, bo Kevin sam w domu ma wszystko to, co od takich produkcji oczekujemy i to na naprawdę wysokim poziomie. Oczywiście chodzi głównie o umiejętność Chrisa Columbusa, który sprawnie buduje świąteczny nastrój. To bardzo oddziałuje na widza podczas seansu, pozwala się totalnie rozluźnić i wczuć w tę atmosferę. Do tego dochodzi familijność, sympatyczny i zapadający w pamięć główny bohater, morały płynące z historii oraz masa slapstickowego humoru. Wisienką na torcie jest świąteczny happy end, który poruszy emocjonalne struny u najtwardszych widzów.

Trzeba przyznać, że John Hughes to legenda. Jako scenarzysta tego klasyka potrafił uchwycić wszystkie cechy świątecznego gatunku. A Chris Columbus jakimś cudem umiał to spiąć w finalny efekt. Jasne, zbiry napadające na dom Kevina to głupki i niewiele rzeczy w tym filmie jest na serio, ale być może to właśnie zdecydowało o jego fenomenie. Zbyt dużo filmów świątecznych stara się opowiadać śmiertelnie poważnie historie miłosne, mające niezaprzeczalne znaczenie dla wielu istnień, a tym samym popadają w kicz i niezamierzoną autoparodię. Tutaj nie ma tego zadęcia, jest wesoła, troszkę dziecięca zabawa, która pozwala poczuć się rówieśnikiem Kevina i śmiać się z jego pułapek dających szereg scen opartych na głupkowatym, slapstickowym humorze. To wciąż się sprawdza, bawi i wprowadza w ten oczekiwany nastrój. Co ciekawe, Joe Pesci i Daniel Stern, czyli odtwórcy kultowych złodziei, nie wierzyli, że z tego filmu może coś wyjść. Dlatego szarżowali w swoich rolach jak tylko się da i tego też powodu są one tak uroczo przerysowane.

Koniec końców wychodzi na to, że Kevin sam w domu i jego fenomen to coś, czego nie da się do końca opisać. John Williams, który stworzył niezapomnianą muzykę ilustracyjną, zgodził się w ostatniej chwili zastąpić poprzedniego kompozytora, bo film go oczarował. Kevin sam w domu jest jak układanka, w której każdy element znajduje się na swoim miejscu. Pozwala poczuć święta dzięki historii, emocjom i sile nostalgii.