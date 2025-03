fot. Paramount+

2. sezon spin-offu Yellowstone zadebiutował w styczniu w USA. Do tej pory wyemitowano 4 odcinki. Łącznie nowa seria liczy 8 epizodów. Serial opowiada o rodzinie Duttonów, którzy żyją w tytułowym 1923 roku. W obsadzie znajdują się Harrison Ford, Helen Mirren, Brandon Sklenar, Darren Mann, Julia Schlaepfer, Michelle Randolph i James Badge Dale. Ponadto występują również Sebastian Roché, Timothy Dalton i Jerome Flynn.

Wzrost oglądalności 1923

Według Paramount Global 2. sezon 1923 zanotował wzrost oglądalności o 56% w porównaniu do pierwszej serii. Firma nie podała jednak danych dotyczących średniej oglądalności. Premierowy odcinek przyciągnął 17 milionów widzów na całym świecie, co stanowi wzrost o 41% w porównaniu z pierwszym epizodem 1. serii w tym samym przedziale czasowym. W 2022 roku premierowy odcinek zgromadził 5,4 mln widzów, co oznacza wzrost o 146%. Z kolei oglądalność serialu wzrosła o 200%.

1923 - premiera trzeciego odcinka 2. sezonu 24 marca na polskim SkyShowtime.

Recenzja trzech pierwszych odcinków 2. sezonu 1923

1923 - fabuła 2. sezonu

W drugim sezonie serialu 1923 surowa zima przynosi nowe wyzwania Jacobowi (Harrison Ford) i Carze (Helen Mirren), którzy na ranczu Duttonów mają jeszcze wiele spraw do dokończenia. Trudne warunki pogodowe i wrogowie zasadzający się na dziedzictwo rodziny skłaniają Spencera (Brandon Sklenar) do wyruszenia w trudną podróż do domu. Czeka go wyścig z czasem, którego stawką są losy jego rodziny w Montanie. Tymczasem Alexandra (Julia Schlaepfer) rozpoczyna wymagający rejs przez Atlantyk, żeby odnaleźć ukochanego Spencera.

