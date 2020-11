Xbox i PlayStation wkraczają do gry. Poznaj technologie napędzające dziewiątą generację

Xbox Series X/S trafił już do powszechnej dystrybucji, a PS5 lada moment pojawi się w polskich sklepach. W tym przewodniku wyjaśniamy, co stoi za technologiami wdrożonymi przez Sony i Microsoft.

Premiera nowych konsol zawsze prowadzi do gwałtownego skoku jakości gier. Wraz ze zmianą wiodących technologii twórcy gier otrzymują do dyspozycji narzędzia umożliwiające udoskonalenie warstwy audiowizualnej oraz poprawienie komfortu rozgrywki. Nie inaczej wygląda sytuacja w przypadku debiutu dziewiątej generacji – zewsząd docierają do nas informacje o kolejnych przełomowych rozwiązaniach, które zrewolucjonizują branżę gier.

Postanowiliśmy wziąć na tapet sztandarowe technologie, o których wspominają inżynierowie Sony oraz Microsoftu i wytłumaczyć, czym są oraz jak uprzyjemnią nam rozgrywkę. Oto krótki przewodnik technologiczny po dziewiątej generacji, który może ułatwić podjęcie decyzji na temat tego, w którą z nowych konsol warto zainwestować

Natywna rozdzielczość – rozdzielczość, w której renderowane są gry. Im wyższa, tym lepiej prezentują się na ekranie.

4K – nowy standard konsolowej rozdzielczości. Zgodnie z zapewnieniami Sony i Microsoftu gry dziewiątej generacji mają w pełni wykorzystać potencjał telewizorów UHD. Docelowo gry na PS5 oraz Xbox Series X mają renderować 60 klatek obrazu na sekundę przy rozdzielczości 3840 × 2160. Tytuły w mniejszym stopniu obciążające konsolę mogą działać nawet w 120 klatkach. Wyjątkiem jest tu słabszy model – gry na tej konsoli projektowane są z myślą o działaniu w rozdzielczości 1440p przy 60 klatkach.

Inteligentne skalowanie obrazu – system rozciągania obrazu wykorzystujący potencjał sztucznej inteligencji. Algorytmy uczenia maszynowego analizują treści renderowane w natywnej rozdzielczości i przeskalowują je w taki sposób, aby poprawić ich docelowy wygląd. Gry projektowane na Xboxa Series S mogą skorzystać z tej technologii, aby poprawić szczegółowość gier wyświetlanych na telewizorze 4K.

Opóźnienie (input lag) – w kontekście gier komputerowych rozumiane jako czas pomiędzy naciśnięciem przycisku a wyświetleniem aktywowanej akcji. Im niższy input lag, tym szybciej gra reaguje na nasze polecenia. O input lagu możemy mówić zarówno w kontekście sprawności telewizorów w wyświetlaniu obrazu, jak i opóźnieniu w grach odpalanych za pośrednictwem chmury obliczeniowej.

HDR – technologia pozwalająca wyświetlić szeroką paletę barw. Dzięki niej wyświetlany obraz charakteryzuje się większym kontrastem, jakością oraz szczegółowością. Aby skorzystać z jej dobrodziejstw, należy posiadać odbiornik, konsolę oraz treści kompatybilne z HDR. Zarówno PS5, jak i Xbox Series X/S korzystają z tej technologii.

SSD – nośnik pamięci wykorzystujący do przechowywania danych technologię pamięci flash. Charakteryzuje się znacznie wyższą prędkością odczytu i zapisu danych niż dyski twarde. W konsolach nowej generacji zastosowano pamięci SSD z górnej półki wydajnościowej. Xbox Series X/S przetwarza do 2,5 GB nieskompresowanych danych na sekundę, a Sony (dzięki zastosowaniu autorskiego nośnika Ultra High-Speed SSD) do 5,5 GB. Dla porównania dyski HDD z konsol poprzedniej generacji przetwarzały ok. 100 MB danych na sekundę.

TFLOPS – potencjalna, stricte matematyczna moc obliczeniowa konsol wyliczona w oparciu o specyfikację technologiczną, podawana w teraflopach. Najwydajniejszą konsolą nowej generacji będzie Xbox Series X (12 TFLOPS), który nieznacznie zdystansuje PS5 oraz PS5 Digital Edition (10,28 TFLOPS). Zauważalnie słabszy będzie za to Xbox Series S (4 TFLOP) przystosowany do działania w rozdzielczości 1440p.

Ray tracing – dzięki tej technologii silnik graficzny jest w stanie prześledzić w czasie rzeczywistym przebieg wirtualnych promieni świetlnych i ich wpływ na wyświetlane obiekty. Dzięki niej twórcy gier są w stanie tworzyć bardziej realistyczne odbicia, cienie i załamania światła, bazując na trójwymiarowych obiektach, a nie prerenderowanych teksturach. Szerzej o potencjale ray tracingu rozpisywaliśmy się w tym artykule.

Wsteczna kompatybilność – zdolność do odpalania gier z konsol poprzednich generacji. PS5 przystosowano do współpracy z większością tytułów z PS4, zaś Xbox Series X/S uruchomi zarówno gry z Xboxa One, jak i wybrane tytuły z pierwszego Xboxa oraz Xboxa 360.

Variable Refresh Rate (VRR) – technologia zmiennego odświeżania obrazu dostępna na urządzeniach kompatybilnych ze standardem HDMI 2.1. Dzięki niej konsola jest w stanie synchronizować częstotliwość generowania nowych klatek obrazu z częstotliwością odświeżania telewizora. Jej zastosowanie pozwala zniwelować zjawisko rwania ekranu, poprawić płynność gier i zminimalizować opóźnienia. Choć PS5 jest kompatybilna z HDMI 2.1, na starcie generacji z potencjału tej technologii skorzystają jedynie posiadacze Xboxów Series X/S.

Wi-Fi 6 – nowy standard łączności bezprzewodowej, oferujący teoretyczną szczytową prędkość transferu danych rzędu 9,6 Gb/s. Poprzedni standard oferował transfer do 3,5 Gb/s. W warunkach domowych osiągnięcie tak wysokiej prędkości przesyłu danych nie jest możliwe ze względu m.in. na interferencje pochodzące z sąsiednich sieci Wi-Fi, ale szacuje się, że dzięki Wi-Fi 6 można poprawić transfer o 25%. Jednak to nie przepustowość jest największą zaletą tej technologii Wi-Fi 6 – zapewnia ona wyższą stabilność oraz zauważalnie niższe opóźnienia sygnału. Tym samym poprawia komfort grania w tytułu on-line. Dostęp do tej technologii zapewniają jedynie konsole od Sony, choć z jej potencjału mogą skorzystać także użytkownicy smartfonów korzystający z serwisu xCloud. Aby skorzystać z Wi-Fi 6 konieczne jest posiadanie routera wyposażonego w tę technologię.

Auto HDR – technologia wdrożona w Xboxach Series X/S, która pozwala wdrożyć efekt HDR do gier, które nie były projektowane z myślą o jego wykorzystaniu. Sprawdzi się głównie w przypadku tytułów z poprzednich generacji.

Xbox Game Pass – abonament gamingowy dla użytkowników konsoli Microsoftu. W jego ramach otrzymujemy nieograniczony dostęp do biblioteki przeszło 10o gier na Xboxa, w tym m.in. Gears 5 i Forza Horizon 4, które możemy odpalić na konsoli bądź komputerze stacjonarnym. W najdroższym pakiecie oferuje dostęp do platformy cloud gamingowej xCloud. Microsoft zapowiedział, że wszystkie gry wyprodukowane przez podległe mu studia trafią do Game Passa w dniu ich światowej premiery.

EA Play - serwis subskrypcyjny od Electronic Arts dostępny za darmo w pakiecie Xbox Game Pass. W jego ramach otrzymamy dostęp do takich tytułów jak Star Wars Jedi: Upadły zakon czy FIFA 21.

xCloud – chmurowy serwis gamingowy umożliwiający odpalenie tytułów z biblioteki Xboxa na urządzeniach mobilnych. Gry uruchamiane są na serwerach Microsoftu, a obraz z nich jest przesyłany na smartfon bądź tablet. Aby zapewnić wysoki komfort zabawy warto podłączyć sprzęt korzystający z xClouda do sieci 5G bądź Wi-Fi 6.

Zoptymalizowane dla Series X|S – gry z tym oznaczeniem przystosowano do współpracy z konsolami Xbox dziewiątej generacji. Znajdziemy je zarówno na pudełkach tytułów projektowanych z myślą o tym sprzęcie, jak i na starszych produkcjach, które zoptymalizowano do wykorzystania pełnego potencjału nowych konsol. Oznacza to m.in. poprawę w zakresie rozdzielczości, czasów wczytywania, jak i zwiększenie liczby wyświetlanych klatek.

Smart Delivery – system inteligentnego zarządzania grami zakupionymi na platformę Xbox. Dzięki niemu nie będziemy musieli kupować nowego egzemplarza gry, kiedy ta trafi w odświeżonej wersji na nową konsolę. System automatycznie pobierze najlepszą możliwą wersję tytułu dostępną na daną platformę. To od wydawcy zależy, czy skorzysta z potencjału Smart Delivery. Microsoft zapowiedział, że wszystkie gry od podległych mu deweloperów będą kompatybilne z tą technologią.

Intelligent Delivery – technologia inteligentnego zarządzania przestrzenią dyskową zajętą przez instalowane gry. System pozwoli zredukować ich rozmiar poprzez instalację wyłącznie tych fragmentów danego tytułu, z których będziemy korzystać. Umożliwi m.in. odinstalowanie trybu dla jednego gracza po zakończeniu kampanii bądź zainstalowanie wyłącznie wybranych poziomów.

PlayStation VR (PS VR) – gogle wirtualnej rzeczywistości zaprojektowane z myślą o wykorzystaniu z konsolą PS4. Posiadacze konsoli nowej generacji będą musieli wyposażyć się w specjalną przejściówkę umożliwiającą podpięcie sprzętu do PS5. Sony wyśle ją za darmo każdemu użytkownikowi PS VR, który zgłosi takie zapotrzebowanie za pośrednictwem strony internetowej PlayStation

Quick Resume – funkcja błyskawicznego powrotu do wcześniej odpalonych gier. Xbox Series X/S rezerwuje część przestrzeni dyskowej na zapamiętanie momentu, w którym skończyliśmy zabawę w trybie jednoosobowym. Dzięki temu możemy w ciągu kilku sekund wrócić do zabawy bez konieczności odpalania gry od nowa.

Game Boost – technologia optymalizacji starszych gier wykorzystywana w konsoli PlayStation 5. Dzięki niej wybrane tytuły projektowane na PS4 bądź PS VR będą wyglądały lepiej na nowej konsoli od Sony.

Preferred Install – system inteligentnej instalacji gier zastosowany w konsoli PS5. Pozwoli zarówno wybrać, jakie fragmenty gry zainstalować, oraz błyskawicznie pobrać najpotrzebniejsze pliki do błyskawicznego odpalenia zakupionego tytułu. Dzięki niemu będziemy mogli zacząć zabawę zanim konsola ściągnie wszystkie pliki instalacyjne.

Tempest 3D AudioTech – technologia dźwięku przestrzennego wykorzystująca silnik ray tracingu z konsoli PS5. Dzięki niej gra jest w stanie precyzyjnie określić pozycję źródła rozchodzenia się dźwięku. Pozwoli m.in. lepiej przygotować się na ostrzał przeciwnika, ułatwi zlokalizowanie wrogów w grze zanim zobaczymy ich na ekranie. W Xboxach Series X/S za te zadania odpowiada technologia DXR.

PlayStation Plus Collection – katalog darmowych gier dostępnych dla subskrybentów usługi PlayStation Plus. W dniu premiery konsoli PS5 znajdziemy w nim kilkadziesiąt klasyków z poprzedniej generacji w tym m.in. takie tytuły jak The Last of Us: Remastered czy Uncharted 4: Kres Złodzieja.

Aktywności (PS5) – nowa funkcja w konsoli Sony, dzięki której twórcy mogą zaprojektować gry w taki sposób, aby odpalać konkretne misje bądź tryby z poziomu centrum sterowania.

Efekty haptyczne – dynamiczne wibracje dostępne w kontrolerze DualSense dla PS5. W tym padzie klasyczne silniki wibracyjne zastąpiono podwójnymi aktuatorami, które pozwolą lepiej symulować wrażenia dotykania przedmiotów i mocniej poczuć odrzuty broni.

Adaptacyjne triggery – przyciski L2 i R2 w padzie DualSense wyposażono w system rozpoznawania siły nacisku, który pozwoli precyzyjniej kontrolować wirtualnym światem. Przyciski pracują przy zmiennym oporze, dzięki czemu mogą symulować m.in. wrażenie aktywacji hamulca bądź napinania się liny podczas wspinaczki.