Program TV na weekend 16-18.09: Pewnego razu... w Hollywood, Morze Północne w ogniu

Morze Północne w ogniu to najciekawsza telewizyjna premiera tego weekendu. Ponadto warto obejrzeć filmy takie jak Pewnego razu... w Hollywood, Aquaman, Michael Clayton oraz trylogię Władcy Pierścieni. Co jeszcze ciekawego zobaczymy w telewizji?

Seriale:

PIĄTEK:

Minuta ciszy – sez. 1, odc. 2

21:00

CANAL+ Premium

Mietek Zasada (Robert Więckiewicz), emerytowany listonosz z prowincjonalnego miasteczka, dowiaduje się, że jego przyjaciel Czesław Major (Mieczysław Zbrojewicz) popełnił samobójstwo. Do tego właściciel jedynego w okolicy zakładu pogrzebowego odmawia zajęcia się jego pochówkiem. Wydarzenia te odmieniają spokojne życie Mietka. Zakłada on własną firmę, która ma zapewnić Czesławowi godne pożegnanie. Tym samym podejmuje nierówną walkę z lokalnym potentatem Jackiem Wiecznym (Piotr Rogucki). Nieświadomy przeszkód i absurdów funeralnego biznesu balansować na granicy przepisów prawa i moralnych zasad. Odkrywa miejscowe układy i tajemnice skrywane latami przez mieszkańców niewielkiej społeczności. Wspierają go niepełnosprawna żona (Aleksandra Konieczna) i córka Majora (Karolina Bruchnicka).

Valide – sez. 1, odc. 1 – 10 – 20:00 (CANAL+ Seriale)

Mroczne materie – sez. 1, odc. 1 – 2 – 20:10 (HBO)

Ostatniej nocy... - sez. 2, odc. 6 – 20:40 (CANAL+ Premium)

Gomorra – sez. 1, odc. 6 – 0:05 (TVP Kultura)

SOBOTA:

Pan burmistrz – sez. 1, odc. 1 – 6

18:00

CANAL+ Seriale

Ted Danson, znany dobrze m.in. fanom Dobrego Miejsca, gra bogatego, emerytowanego biznesmena, który chce pokazać światu, że jest jeszcze coś wart, więc startuje w wyborach na burmistrza Los Angeles... Kiedy nieoczekiwanie wygrywa, musi rozgryźć, co właściwie popiera, zdobyć szacunek swojej ekipy i popracować nad relacją z nastoletnią córką, jednocześnie kontrolując populację kojotów.

Kung Fu – sez. 2, odc. 1 - 19:15 (HBO3)

Opowieść podręcznej – sez. 4, odc. 1 – 10 – 20:00 (HBO3)

Valide – sez. 2, odc. 1 – 9 – 20:05 (CANAL+ Seriale)

NIEDZIELA:

Co robimy w ukryciu - sez. 4, odc. 5 - 6

22:00

HBO3

Perypetie wampirów, które od setek lat mieszkają w pobliżu Nowego Jorku. Poszukujący miłości Nandor w końcu może czuć się zadowolony. Nadja realizuje marzenie o otworzeniu wampirzego klubu nocnego.

Zatoka – sez. 2, odc. 3 – 20:10 (ale kino+)

Ród smoka – sez. 1, odc. 5 - 3:00 (poniedziałek) (HBO)