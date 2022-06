Program TV na weekend 17-19.06: Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a, Człowiek z blizną

fot. Warner Bros.

Seriale:

PIĄTEK:

Będzie bolało – odc. 4

21:00

CANAL+ Premium

Lockhart nie zamierza obarczać Adama winą w sprawie Eriki. Młody lekarz już jednak przedłożył raport, w którym stwierdza, że to jego przełożony zgodził się odesłać pacjentkę do domu. Stawia to Shruti w trudnej sytuacji. Kay nie zamierza się wycofać, ale postanawia namówić do tego Ericę. Shruti odbiera poród trojaczków.

Zobacz także:

W 80 dni dookoła świata – odc. 1 – 4 – 20:00 (CANAL+ Seriale)

Billions – sez. 6, odc. 6 – 20:10 (HBO)

Detektyw Murdoch – sez. 15, odc. 22 – 20:30 (Epic Drama)

Połączenie – sez. 3, odc. 4 – 20:45 (CANAL+ Premium)

Gracze – sez. 1, odc. 7 - 8 – 21:30 (HBO3)

SOBOTA:

Kung Fu – sez. 1, odc. 1

19:15

HBO3

Młoda Amerykanka pochodzenia chińskiego, Nicky Shen (Olivia Liang), przeżywa kryzys emocjonalny. Kobieta decyduje się porzucić college i wyruszyć w życiową podróż do odosobnionego klasztoru w Chinach, gdzie uczy się sztuk walki. Po powrocie do USA odkrywa, że jej rodzinne miasto zostało opanowane przez przestępców, z którymi nie walczą skorumpowani stróże prawa. W tej sytuacji Nicky postanawia wykorzystać swoje umiejętności, żeby chronić niewinnych ludzi. Jednocześnie kobieta kontynuuje poszukiwania zamachowca, który zabił jej mistrza, a teraz poluje też na nią.

Zobacz także:

Inspektor George Gently – sez. 3, odc. 1 – 2 – 19:30 (Epic Drama)

Odwilż – sez. 1, odc. 1 – 6 – 20:00 (HBO3)

W 80 dni dookoła świata – odc. 5 – 8 - 20:00 (CANAL+ Seriale)

NIEDZIELA:

Sfora – sez. 2, odc. 5 - 6

20:10

ale kino+

Olivia zdaje sobie sprawę, że incydent, do którego doszło, przypomina wydarzenia w Ritoque. Javi spotyka się z producentem leku. Olivia przeszukuje rzeczy Eleny. Znajduje wyglądający znajomo rysunek.

Zobacz także:

Obsesja Eve – sez. 4, odc. 8 – 21:00 (HBO3)

Snowfall – sez. 5, odc. 6 - 21:45 (HBO3)