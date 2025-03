Dumbledore będzie "ostatnią dużą rolą" Johna Lithgowa. Co go skłoniło do jej przyjęcia?

Jakiś czas temu poinformowano o dołączeniu Johna Lithgowa do obsady serialowej wersji Harry'ego Pottera od HBO w roli Albusa Dumbledore'a.

Teraz aktor porozmawiał o roli z Variety, gdzie zdradził powody dołączenia do obsady nowego serialu i przyznał, że to prawdopodobnie jego ostatnia rola w karierze.

Nie znam Harry'ego Pottera tak dobrze jak zdaje się go znać 98% populacji na świecie. To była ogromna decyzja, bo zakłada poświęcenie wielu lat mojego życia, a nie jestem już młody. To prawdopodobnie ostatnia duża rola, którą odegram.

Miałem do nich [producentów serialu] wielkie pytanie. "Co jest w tym nowego? Po co robić z tym kanonem więcej, skoro już zrobiono to tak dobrze?" Sprawili, że to wszystko zabrzmiało świeżo.