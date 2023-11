Program TV na weekend 17-19.11: Blue Beetle, Wschodnie obietnice, 1917

Reklama

Blue Beetle, Wschodnie obietnice i Zjazd życia to najciekawsze premiery telewizyjne tego weekendu. Warto również obejrzeć filmy takie jak 1917, Czarne bractwo czy Przed wschodem słońca. Co jeszcze zobaczymy w telewizji?

Seriale:

PIĄTEK:

Dexter: New Blood – odc. 1 – 5

20:00

CANAL+ Seriale

Dexter zmienił tożsamość i teraz jako James Lindsay mieszka z dala od słonecznego Miami, w miasteczku Iron Lake w stanie Nowy Jork. Pracuje w sklepie i spotyka się z policjantką Angelą Bishop. Stara się kontrolować swoje zbrodnicze skłonności. Tu odnajduje go porzucony przed laty syn, Harrison. Wytrąca to Dextera z bezpiecznej rutyny. Do tego dowiaduje się on, że syn lokalnego potentata Matt Caldwell, któremu sprzedał niedawno broń, jest odpowiedzialny za śmierć pięciu osób. Niebawem z rąk bezmyślnego mężczyzny ginie biały jeleń, którego Morgan spotykał podczas swoich codziennych wycieczek. W seryjnym mordercy, który od lat nie zabijał, zaczyna narastać gniew, a do głosu dochodzi Mroczny Pasażer.

Zobacz także:

Zimowy monarcha – sez. 1, odc. 4 – 20:10 (HBO)

Rzym – sez. 1, odc. 8 – 12; sez. 2, odc. 1 - 2 – 21:00 (HBO3)

The Office PL – sez. 3, odc. 7 - 9 - 21:00 (CANAL+ Premium)

Wąż – sez. 1, odc. 7 - 21:30 (Epic Drama)

SOBOTA:

Pani Davis – sez. 1, odc. 1 – 8

20:00

HBO3

Zakonnica idzie do walki z wszechpotężną Sztuczną Inteligencją znaną jako „Pani Davis”.

Zobacz także:

Dexter: New Blood – odc. 6 – 10 – 20:00 (CANAL+ Seriale)

Babilon Berlin – sez. 4, odc. 6 - 21:30 (Epic Drama)

Chyłka - Zaginięcie – sez. 1, odc. 7 – 22:00 (Warner TV)

NIEDZIELA:

Grantchester – sez. 8, odc. 3 - 4

20:10

ale kino+

Wielebny Will Davenport (Tom Brittney) próbuje wieść spokojne życie u boku swojej żony Bonnie. Wciąż jednak boryka się z poważnymi problemami. Na szczęście może liczyć na swojego przyjaciela, śledczego Geordie'ego Keatinga (Robson Green). Razem rozwiązują kolejne kryminalne zagadki.

Zobacz także:

Pozłacany wiek – sez. 2, odc. 3 – 20:00 (HBO3)

Stamtąd – sez. 2, odc. 6 – 21:00 (HBO3)

Dom obietnic – sez. 1, odc. 11 – 21:30 (Epic Drama)

Oskarżeni – sez. 1, odc. 11 - 21:50 (HBO3)

Od nowa – odc. 5 – 0:20 (TVN)

Fear the Walking Dead – sez. 8, odc. 11-12 (ost.) - 3:00 (poniedziałek) (AMC)