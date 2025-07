Julian McMahon nie żyje. To gwiazda FBI, Czarodziejek i starej Fantastycznej Czwórki

fot. materiały prasowe

Julian McMahon zmarł w wieku 56 lat po walce z rakiem. Jego śmierć została ogłoszona na fanpage'u serialu Bez skazy, który był jedną z jego najbardziej znanych ról.

Julian McMahon – kariera

Jego najbardziej rozpoznawalna rola filmowa to Doktor Doom w Fantastycznej Czwórce z 2005 roku. Wcześniej jednak Julian McMahon stawiał pierwsze kroki w australijskich operach mydlanych, takich jak The Power, The Passion oraz Home and Away. Debiut kinowy zaliczył w 1992 roku w filmie Wet and Wild Summer. Nie odnosił znaczących sukcesów na wielkim ekranie.

Po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych, wystąpił w operze mydlanej Inny świat, gdzie pojawił się w 22 odcinkach. Przełomem w jego karierze była rola Cole'a Turnera w popularnym serialu Czarodziejki, w którym występował przez trzy sezony. Kolejnym ważnym etapem w jego karierze była rola w Bez skazy, przez którą zdobył nominację do Złotego Globu. Serial emitowany przez FX przez sześć sezonów stał się jednym z jego najważniejszych projektów. W ostatnich latach McMahon występował w serialu FBI: Most Wanted.