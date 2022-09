Program TV na weekend 2-4.09: 25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy, Gladiator, Titanic

W ten weekend warto obejrzeć premierę telewizyjną filmu Operacja "Mincemeat". Ponadto na uwagę zasługują takie produkcje jak 25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy, Gladiator, Titanic i Szeregowiec Ryan. Ciekawie zapowiada się również serial Karen Pirie. Co jeszcze zobaczymy w telewizji?

Seriale:

PIĄTEK:

Gomorra – sez. 1, odc. 2

0:00

TVP Kultura

Bohaterem serialu Gomorra jest Ciro Di Marzio, prawa ręka ojca chrzestnego organizacji – Pietro Savastano. Jego lojalność zostaje wystawiona na próbę, kiedy pewne decyzje szefa wprawiają go w konsternację. Gdy Pietro zostaje schwytany przez policję i osadzony w więzieniu, jego zastępca widzi szansę na to, by w końcu stać się nowym liderem. Wojna o kontrolę nad organizacją będzie krwawa, podstępna i mroczna.

Zobacz także:

Dexter: New Blood – sez. 1, odc. 1 – 5 – 20:00 (CANAL+ Seriale)

Rozmowy z przyjaciółmi – sez. 1, odc. 9 -10 - 20:10 (HBO)

Ostatniej nocy... - sez. 2, odc. 4 – 20:40 (CANAL+ Premium)

Wszystko, czego nie zdążyliśmy powiedzieć – sez. 1, odc. 8 - 9 – 21:00 (CANAL+ Premium)

SOBOTA:

Dexter: New Blood – sez. 1, odc. 6 – 10

20:00

CANAL+ Seriale

O Dexterze Morganie słyszeli wszyscy fani seriali kryminalnych. Większość z nich darzyła go sympatią, co może trochę dziwić, zważając na to, że był... seryjnym mordercą. W finale ósmego sezonu serialu zaginął on w trakcie huraganu. Tak przynajmniej myśleli ścigający go policjanci. Od tego czasu minęło dziesięć lat. Dexter (Michael C. Hall) nazywa się teraz Jim Lindsay. Mieszka w miasteczku Iron Lake w stanie Nowy Jork, a na utrzymanie zarabia, pracując w sklepie Fred's Fish & Game. Spotyka się z komendant miejscowej policji, Angelą Bishop (Julia Jones) i stara się trzymać swoje mordercze żądze na wodzy. Poukładaną nową rzeczywistość burzy niespodziewane pojawienie się w miasteczku jego syna Harrisona (Jack Alcott) oraz seria tajemniczych wydarzeń w okolicy. Dexter obawia się, że Mroczny Pasażer obudzi się nie tylko w nim, ale też w jego potomku...

Zobacz także:

Kung Fu – sez. 1, odc. 12 - 17:25 (HBO3)

Opowieść podręcznej – sez. 2, odc. 1 – 13 – 18:10 (HBO3)

NIEDZIELA:

Karen Pirie – sez. 1, odc. 1

20:10

ale kino+

Szkocja. Detektyw Karen Pirie pracuje w uniwersyteckim mieście St. Andrews. Policjantka wznawia śledztwo sprzed lat. Sprawa dotyczy zabójstwa nastoletniej barmanki Rosie Duff, do którego doszło nocą w 1995 roku. Dziewczyna zginęła pchnięta nożem. Tuż po zdarzeniu podejrzenie padło na trzech nietrzeźwych studentów, ale wina nie została im udowodniona. Niebawem Karen znajduje niedociągnięcia w pierwotnym dochodzeniu. Na podstawie poczytnej prozy Val McDermid.

Zobacz także:

Co robimy w ukryciu - sez. 4, odc. 1 – 2 – 22:00 (HBO3)

Ród smoka – sez. 1, odc. 3 - 3:00 (poniedziałek) (HBO)