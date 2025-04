Nie uwierzycie, że te hity powstały na podstawie książek. Te adaptacje Was zaskoczą!

fot. materiały promocyjne

Reklama

Kinematografia od lat chętnie sięga po gotowe historie, które stają się podstawą wielu ważnych i popularnych filmów. Wymyślić opowieść, która poruszy miliony widzów, przekaże mądre przesłanie i jednocześnie odniesie finansowy sukces – to nie lada wyczyn. Dlatego pisarze, których wyobraźnia potrafi stworzyć całe uniwersa, są tak cenni, a ich praca ma ogromny wpływ na kulturę i emocje ludzi. Filmowcy często sięgają po ich dzieła, adaptując literaturę na potrzeby dużego ekranu. To transakcja wiązana – pisarze również zyskują na tej współpracy, zdobywając nowych odbiorców i popularność. Tak właśnie powstało wiele hollywoodzkich hitów, o których być może nie wiedzieliście, że mają literackie korzenie. W naszej galerii prezentujemy filmy i seriale, które na stałe zapisały się w popkulturze – ale zanim trafiły na ekran, były książkami, opowiadaniami czy komiksami. Sprawdźcie, które tytuły Was zaskoczą!

Filmy i seriale, które powstały na podstawie książek – niektóre Was zaskoczą!

Trzynaście powodów Książka: Thirteen Reasons Why, 2007, Jay Asher Zobacz więcej Reklama

Zobacz także:

Jeśli kochacie filmy tak jak my, poniższy ranking na pewno Was zainteresuje. Przedstawiamy zestawienie najlepszych produkcji z dekady, którą wielu wspomina z sentymentem. Gotowi na podróż do szalonych lat osiemdziesiątych? Czas przypomnieć sobie, co wtedy naprawdę królowało na ekranach!

Ranking najlepszych filmów z lat 80. Miejsca 100-41

Pierwsza część zestawienia za nami, a tam Szklana pułapka, Predator, E.T. i Terminator. Obrazy, które bez dwóch zdań noszą miano kultowych. To właśnie te obrazy kształtowały współczesną popkulturę. Są też przedstawiciele poważniejszego, artystycznego kina. To właśnie wtedy reżyserzy tacy jak Terry Gilliam, Wim Wenders czy Pedro Almodóvar stworzyli swoje najważniejsze produkcje. Czas na finałową czterdziestce. Domyślacie się już, kto znajdzie się na miejscu pierwszym?

Ranking najlepszych filmów z lat 80. Miejsca 40-1