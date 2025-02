Co dalej z Red Hulkiem w filmach Marvela? Chyba poznaliśmy odpowiedź

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Materiały prasowe

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat pozostawia otwartą furtkę na powrót Red Hulka. Jest to zmiana względem pierwotnej decyzji, według której postać miała zostać uśmiercona. Nowe doniesienia wskazują, że Harrison Ford podpisał już kontrakt na występ w kolejnym filmie Marvela. Na razie źródła scoopera nie zdradzają tytułu projektu, ale wydaje się to oczywiste – musi to być albo Avengers: Doomsday, albo Avengers: Secret Wars.

Kapitan Ameryka 4 – box office

Tymczasem recenzje krytyków nie wpłynęły negatywnie na wyniki kasowe. W piątek w Ameryce Północnej film osiągnął 40 mln dolarów wpływów, co stanowi znakomity wynik i dowód na to, że przychylne opinie widzów zapobiegły rezultatom poniżej oczekiwań. Obecne prognozy wskazują, że czterodniowe otwarcie w Ameryce Północnej (ze względu na długi weekend) powinno zamknąć się w granicach 95–109 mln dolarów. Biorąc pod uwagę budżet na poziomie 180 mln dolarów, można to uznać za solidny wynik na tym rynku.

Jednak koszt produkcji (180 mln dolarów) w połączeniu z wydatkami na promocję (około 100 mln dolarów) to znacząca kwota. Dlatego ostateczny sukces lub porażka Kapitana Ameryki: Nowego wspaniałego świata będzie oceniany w kolejnych tygodniach na podstawie spadków frekwencji. Wówczas okaże się, czy Marvelowi uda się osiągnąć zysk.

Na razie brak danych z pozostałych rynków.