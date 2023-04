Program TV na weekend 21-23.04: Zadzwoń do Jane, Byliśmy żołnierzami, Judy

Zadzwoń do Jane i Okazja na miłość to najciekawsze premiery telewizyjne tego weekendu. Warto również obejrzeć filmy takie jak Byliśmy żołnierzami, Judy czy Eksperyment. Co jeszcze zobaczymy w telewizji?

Seriale:

PIĄTEK:

DNA – sez. 2, odc. 1

21:00

CANAL+ Premium

W ciężarówce zostają znalezione zwłoki dwudziestu Wietnamczyków. Sprawę ma wyjaśnić detektyw Rolf Larsen (Anders W. Berthelsen). Musi rozpracować przynoszący miliardy dolarów zysku proceder handlu ludźmi i współczesnego niewolnictwa, którym kierują międzynarodowe siatki przestępcze.

Zobacz także:

Il Re. Jego królestwo – sez. 1, odc. 1 - 4 – 20:00 (CANAL+ Seriale)

Romulus – sez. 2, odc. 5 – 6 – 20:10 (HBO)

SOBOTA:

The Last of Us – sez. 1, odc. 1 – 9

20:00

HBO3

USA. Mija dwadzieścia lat od zniszczenia cywilizacji. Ludzkość została zdziesiątkowana przez pandemię choroby, która wywołuje nieodwracalne zmiany w mózgu. Zarażeni zmieniają się w agresywne stworzenia, których jedynym celem jest rozprzestrzenianie infekcji. Na dodatek po upadku rządu władzę w kraju przejęło wojsko, bezlitośnie zwalczające wszelki opór i pilnujące, by nikt nie opuszczał stref kwarantanny. Tymczasem grupa ludzi, która próbuje stworzyć szczepionkę, wynajmuje doświadczonego przemytnika, Joela Millera (Pedro Pascal), by zabrał z jednej z tych stref i eskortował na drugi koniec kraju 14-letnią Ellie (Bella Ramsey). Mężczyzna szybko się przekonuje, że jest ona odporna na chorobę. To, co zaczyna się jako zwykłe zlecenie, wkrótce staje się niebezpieczną, a zarazem rozdzierającą serce podróżą po dawnych Stanach Zjednoczonych. Podczas tej wyprawy oboje zaczynają rozumieć, że - by przetrwać - mogą polegać wyłącznie na sobie. Na podstawie popularnej gry wideo pod tym samym tytułem.

Zobacz także:

Il Re. Jego królestwo – sez. 1, odc. 5 – 8 – 20:00 (CANAL+ Seriale)

NIEDZIELA:

Klangor – sez. 1, odc. 7 - 8

20:10

ale kino+

W niewyjaśnionych okolicznościach znika nastolatka (Matylda Giegżno), córka psychologa więziennego (Arkadiusz Jakubik). Zdesperowany ojciec rozpoczyna poszukiwania. Próbuje na własną rękę odkryć prawdę. Dramat ten odciska piętno na całej jego rodzinie, potęgując jeszcze kryzys w ich wzajemnych relacjach. Tymczasem wokół sprawy narasta zmowa milczenia.

Zobacz także:

Hacks - sez. 2, odc. 5 - 6 – 21:00 (HBO3)

Sukcesja – sez. 4, odc. 5 - 3:00 (poniedziałek) (HBO)