Co się stało z siostrą Andora i dlaczego ON nie wrócił? Twórca serialu odpowiada

Serial Gwiezdne Wojny: Andor ostatecznie dotarł do linii mety. Dziś, tj. 14 maja 2025 roku, zadebiutowały trzy ostatnie odcinki 2. sezonu, które bezpośrednio prowadzą do wydarzeń z filmu Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie, w którym Diego Luna po raz pierwszy wcielił się w Cassiana Andora. Twórca serialu, Tony Gilroy, postanowił odpowiedzieć na jedno z pytań, które fani zadawali przez cały sezon. Co się stało z siostrą Cassiana, która była pokazana w 1. sezonie i dlaczego w finałowej odsłonie nie pojawił się Kino Loy w wykonaniu Andy'ego Serkisa.

Gwiezdne Wojny: Andor - sezon 2, odcinki 10-12 (finał serialu) - recenzja spoilerowa

Kino Loy to bohater, który pojawił się w trzecim akcie 1. sezonu Andora. Był, podobnie do Cassiana, osadzony w imperialnym więzieniu. Chociaż wspólna ucieczka z niego się powiodła, to odcinek zakończył się przykrą wiadomością - Loy nie potrafił pływać, a więzienie było otoczone wodą ze wszystkich stron. Fani byli ciekawi, czy Andy Serkis ma szansę powrócić w 2. sezonie, ale do tego nie doszło. Dlaczego? Otóż z podobnego powodu, przez który nie powróciła także siostra Cassiana. Wytłumaczył to Tony Gilroy w rozmowie z The Hollywood Reporter.

Jak miałem zrobić coś lepszego niż to, co zrobiliśmy? [Powrót Kino] tylko umniejszyłby znaczeniu tamtej chwili. Wiem, że wielu ludzi się zastanawiało, czy on wróci, ale nie chciałem tworzyć środowiska, w którym postaci przypadkowo się spotykają. Z Kino jest jak z siostrą Andora. Ludzie byli ciekawi, czy rozwiążemy kwestię siostry. [...] Ona jest o wiele ciekawsza, gdy jej nie ma. Na sam koniec [Cassian] mówi: "Może powinienem przestać ratować ludzi." Jego potrzeba ratowania ludzi i bycia zbawcą wynika z tej dziury w jego życiu, której nie chciałem zapełniać.

Zdradził też, że nie ma pojęcia, czy gdyby Bix nie była w ciąży, to czy zostałaby z Andorem czy mimo wszystko odeszła tak jak to zrobiła.

