Program TV na weekend 23-25.10: To: Rozdział 2, 21 mostów i inne

To: Rozdział 2, 21 mostów, Test na przyjaźń i To, co stracone to najciekawsze premiery telewizyjne tego weekendu. Na uwagę zasługują seriale Wychowane przez wilki i Od nowa. Co jeszcze zobaczymy w telewizji?

Seriale:

PIĄTEK:

Wychowane przez wilki – sez. 1, odc. 1

21:10

HBO

Raised By Wolves opowiada o dwóch androidach – ojcu i matce – którzy mają zadanie wychować ludzkie dzieci na tajemniczej planecie. Gdy ludzka kolonia jest zagrożona rozpadem przez różnice religijne, androidy odkrywają, że kontrola poglądów ludzi jest zadaniem trudnym i zdradliwym.

Zobacz także:

Pokój 104 – sez. 4, odc. 7 - 21:30 (HBO3)

Prezydent z kreskówki – sez. 3, odc. 7 - 22:00 (HBO3)

Spoza układu – sez. 1, odc. 5 – 6 - 22:00 (FOX Comedy)

Ramy – sez. 1, odc. 7 - 22:30 (HBO3)

Gomorra – sez. 2, odc. 7 – 0:45 (TVP Kultura)

SOBOTA:

Paragraf 22 – odc. 6 (ost.)

20:00

Cinemax

Akcja serialu rozgrywa się we Włoszech podczas II wojny światowej. Głównym bohaterem jest bombardier amerykańskich sił powietrznych, który wyznacza swoim podwładnym coraz nowsze misje do wykonania przed zakończeniem służby. Serial pokaże w groteskowy sposób bezsens wojny – fabuła powstaje w oparciu o świetny Paragraf 22 autorstwa Josepha Hellera.

Zobacz więcej:

Bad Boy – odc. 3 – 4 – 20:00 (Polsat)

Obsesja Eve – sez. 3, odc. 1 – 8 – 20:05 (HBO3)

Chicago Justice – sez. 1, odc. 5 - 21:00 (13 Ulica)

NIEDZIELA:

Od nowa – sez. 1, odc. 1

3:00 (poniedziałek)

HBO

Serial oparty jest na książce You Should Have Known autorstwa Jeana Hanffa Korelitza. Bohaterką jest Grace Sachs (Nicole Kidman), które żyje tak, jak zawsze chciała. Jest terapeutkę odnoszącą sukcesy, która zaraz ma wydać pierwszą książkę. Ma oddanego męża i syna, który uczęszcza do prywatnej szkoły w Nowym Jorku. Nagle życie wywraca się jej do góry nogami – mąż zaginął, śmierć puka do drzwi, gdy Grace odkrywa, że jej mąż nie był tym, kim myślała.

Zobacz także:

Intelligence – sez. 1, odc. 4 – 7 – 20:00 (Tele 5)

Sędzia – sez. 2, odc. 7 - 8 – 20:10 (ale kino+)

Miasto niedźwiedzia – odc. 2 – 21:00 (HBO3)

Królestwo kobiet – odc. 2 - 21:30 (TVN)

Patria – sez. 1, odc. 6 - 21:55 (HBO3)

Syn marnotrawny – sez. 1, odc. 7 - 22:40 (FOX)

Fear the Walking Dead - sez. 6, odc. 3 – 2:00 (poniedziałek) (AMC)