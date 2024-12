Rozdroże kruków - nowe okładki. Nowy Wiedźmin będzie również dostępny w twardej oprawie!

SuperNowa

Rozdroże kruków, nowa książka Andrzeja Sapkowskiego ze świata Wiedźmina, będzie miało więcej niż jedną okładkę, którą pokazaliśmy wam ostatnio. Pojawiły się trzy nowe grafiki, przedstawiające alternatywne wersje. Możecie zobaczyć je w poniższej galerii.

Pierwszy slajd przedstawia standardową okładkę, z którą książki trafiły do sprzedaży 29 listopada. Pokazywaliśmy wam już ją wcześniej. Na kolejnej jest wersja w białej twardej oprawie, na której widać siedzącego na ziemi młodego Geralta. Trzecia, również w twardej oprawie, ma ciemne tło i jako jedyna ze wszystkich nie przedstawia Wiedźmina. Za to ostatnia to wersja z czerwoną okładką, która wizualnie będzie idealnie pasować do pozostałych książek z wiedźmińskiego cyklu. Zobaczcie sami.

Macie już swój egzemplarz Rozdroża kruków? Która okładka najbardziej wam się podoba? Czekamy na wasze komentarze. A jeśli jeszcze wstrzymujecie się z zakupem, być może pomoże wam recenzja Michała Kujawińskiego, który podsumował, że "to więcej niż udany powrót" Andrzeja Sapkowskiego.