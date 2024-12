Czy Knull z Venoma 3 powróci? Odpowiedź aktora trzyma w niepewności

fot. Sony Pictures

Choć w filmie Venom 3: Ostatni taniec złoczyńcy nie udało się uciec ze swojego więzienia, jak planował, to nie został również całkowicie pokonany. Co sprawia, że wiele osób zastanawia się, czy jeszcze powróci. Andy Serkis, który podkładał głos postaci, podczas rozmowy z portalem Screen Rant został spytany o przyszłość ekranowego Knulla. Aktor i filmowiec odpowiedział:

To bardzo ciekawe pytanie. Szczerze, naprawdę nie mam pojęcia. Spytali, czy mogę się tym zająć. I to właściwie w ostatniej minucie. [...] Więc wszedłem na scenę i to zrobiłem. Potem zaczęła się rozmowa, że możnaby to dalej pociągnąć, bo jest dość ważną postacią. Powiedziałem, że wiem o tym i zobaczmy, co się stanie.

Wygląda więc na to, że na razie przyszłość Knulla stoi pod znakiem zapytania. Jakiś czas temu rzeczywiście pojawiły się plotki, że Knull będzie głównym złoczyńcą w Spider-Manie 4, jednak nigdy nie zostało to oficjalnie potwierdzone. Poza tym wydaje się dość mało prawdopodobne — jego występ w Venomie 3 wywołał dość mieszane reakcje, co zapewne ostudziło zapał twórców.

Jeśli jednak Knull miałby wrócić na ekran, reżyserka Venoma 3, Kelly Marcel powiedziała już wcześniej, że zarówno ona, jak i Tom Hardy, ekranowy Eddie, nie wyobrażają sobie nikogo innego w tej roli, jak właśnie Andy'ego Serkisa.

