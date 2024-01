Program TV na weekend 26-28.01: Sisu, Naznaczony: Czerwone drzwi, Syn

Reklama

Sisu, Naznaczony: Czerwone drzwi i Syn to najciekawsze premiery telewizyjne tego weekendu. Warto również obejrzeć takie filmy, jak King Kong, 300 czy Siedem lat w Tybecie. Co jeszcze zobaczymy w telewizji?

Seriale:

PIĄTEK:

DNA – sez. 2, odc. 1 – 3

20:00

CANAL+ Seriale

W ciężarówce zostają znalezione zwłoki dwudziestu Wietnamczyków. Sprawę ma wyjaśnić detektyw Rolf Larsen (Anders W. Berthelsen). Musi rozpracować przynoszący miliardy dolarów zysku proceder handlu ludźmi i współczesnego niewolnictwa, którym kierują międzynarodowe siatki przestępcze.

Zobacz także:

Sukcesja – sez. 4, odc. 1 – 10 – 20:00 (HBO3)

Django – sez. 1, odc. 9 - 21:00 (CANAL+ Premium)

The Office PL – sez. 3, odc. 1 – 6 – 22:15 (CANAL+ Seriale)

Dalgliesh – sez. 2, odc. 1 – 22:30 (Epic Drama)

SOBOTA:

30 srebrników – sez. 2, odc. 1 – 8

20:00

HBO3

Dalsze losy ojca Vergary (Eduard Fernández), który walczy z demonicznymi siłami. Pedraza, hiszpańskie miasteczko, w którym duchowny mieszkał, nie może się podnieść po tym, jak jego mieszkańcy byli nękani przez pochodzące z piekła istoty. Część z nich nadal jest leczona w szpitalu psychiatrycznym. Elena (Megan Montaner) zaś, po tym jak zapadła śpiączkę, także przebywa w jednej z madryckich placówek. Czuwa przy niej Paco (Miguel Ángel Silvestre). Walcząc z wyrzutami sumienia, mężczyzna stara się jak najlepiej nią zaopiekować. Tymczasem na horyzoncie pojawia się nowy niezwykle niebezpieczny wróg (Paul Giamatti). By go pokonać, przebywający w otchłani piekła Vergara musi zjednoczyć siły z dawnymi nieprzyjaciółmi.

Zobacz także:

DNA – sez. 2, odc. 4 – 6 – 20:00 (CANAL+ Seriale)

Sven Hjerson – sez. 1, odc. 4 – 21:30 (Epic Drama)

Chyłka – Rewizja – odc. 4 – 22:00 (Warner TV)

The Office PL – sez. 3, odc. 7 – 12 – 22:15 (CANAL+ Seriale)

NIEDZIELA:

Mafia po fińsku – sez. 1, odc. 7 – 8

20:10

ale kino+

Laponia. Seniorka wpływowego i bogatego rodu zajmującego się hodowlą reniferów, Brita Nelihanka (Rea Mauranen), umiera po długiej chorobie. Wszyscy są zszokowani, gdy dowiadują się, że wykluczyła z testamentu męża, Rouku (Aake Kalliala), zapisując majątek wyłącznie dzieciom. On nie zamierza się z tym pogodzić. Nie przebiera w środkach, by odzyskać to, co do niego należy. Walka o rodzinną fortunę sprawia to, że na światło dzienne wychodzą skrywane dotąd tajemnice.

Zobacz także:

Czarnobyl – odc. 4 - 20:00 (TVN)

Portland Tower – sez. 2, odc. 4 – 20:00 (Cinemax)

Sortownia – sez. 1, odc. 7 - 8 – 20:55 (CANAL+ Seriale)

Cisza – sez. 2, odc. 4 – 21:00 (HBO3)

Bardotka – sez. 1, odc. 3 – 21:10 (TVP2)

Opowieść podręcznej – sez. 5, odc. 4 – 21:55 (HBO3)

Detektyw: Kraina nocy – sez. 4, odc. 3 - 3:00 (poniedziałek) (HBO)