Program TV na weekend 29.09 - 01.10: Moneyball, Wielki George Foreman, Full Metal Jacket

Wielki George Foreman to najciekawsza premiera telewizyjna tego weekendu. Warto również obejrzeć filmy takie jak Moneyball, Full Metal Jacket i Ptaki. Na uwagę zasługuje serial Trigger Point: Stan zagrożenia. Co jeszcze zobaczymy w telewizji?

Seriale:

PIĄTEK:

Turysta – sez. 1, odc. 6 (ost.)

20:10

HBO

Przemierzający pustkowie mężczyzna (Jamie Dornan) ulega wypadkowi. Jego auto zostaje staranowane przez cysternę, a on ledwo uchodzi z życiem. Kiedy budzi się ranny w szpitalu, niczego nie pamięta. Nie wie, co się stało ani kim jest. Stara się wykorzystać wszystkie spotkania z ludźmi i uzyskane od nich wskazówki, by odkryć swoją tożsamość i przeszłość. Musi to zrobić, zanim odnajdą go wrogowie. Trzymająca w napięciu, pełna zagadek historia mężczyzny, który mierzy się z amnezją i mroczną przeszłością.

Zobacz także:

Poza nocą – sez. 1, odc. 1 – 3 – 20:00 (CANAL+ Seriale)

Dziewięciu facetów – sez. 1, odc. 7 – 20:45 (CANAL+ Premium)

Rodzina Soprano – sez. 5, odc. 10 – 13; sez. 6, odc. 1 - 5 – 21:00 (HBO3)

Belfer – sez. 3, odc. 4 - 21:00 (CANAL+ Premium)

Des – odc. 3 – 21:30 (Epic Drama)

SOBOTA:

Poza nocą – sez. 1, odc. 4 – 6

20:00

CANAL+ Seriale

Serial ukazuje historię porwania i zabójstwa byłego premiera Włoch Aldo Moro przez terrorystów z Czerwonych Brygad w 1978 r.

Zobacz także:

Hollington Drive – sez. 1, odc. 1 – 4 – 20:00 (HBO3)

Wataha – sez. 3, odc. 6 – 22:00 (Warner TV)

NIEDZIELA:

Trigger Point: Stan zagrożenia – sez. 1, odc. 1 – 2

20:10

ale kino+

Trigger Point to serial dramatyczny opowiadający o Lanie Washington, doświadczonej funkcjonariuszce ds. usuwania bomb, pracującej dla Metropolitan Police.

Zobacz także:

Cudotwórcy – sez. 4, odc. 7 – 8 – 21:00 (HBO3)

Dom obietnic – sez. 1, odc. 4 – 21:30 (Epic Drama)

Oskarżeni – sez. 1, odc. 4 - 21:45 (HBO3)

Teściowie – sez. 1, odc. 9 - 10 – 22:10 (Polsat)