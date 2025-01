Mogliśmy dostać taki duet. Microsoft nie wyraził zgody

Fot. Materiały prasowe

Ukryty poziom to serialowa antologia Prime Video, której odcinki są inspirowane wszelkiego rodzaju franczyzami gier wideo. Mimo to, sporo dużych tytułów nie pojawiło się w produkcji, między innymi Halo czy Doom, na co narzekało wielu internautów. Okazuje się jednak, że twórcy odezwali się do Microsoftu – i usłyszeli „nie”.

Reżyser nadzorujący Dave Wilson i twórca Tim Miller rozmawiali niedawno o tym, jak próbowali wynegocjować umowę z Microsoftem na Master Chiefa i Doom Slayera, ale nie wyszło. Wilson wyjaśnił, że był to całkowicie świeży pomysł, a wiele osób, do których się odezwali, miało już podpisane umowy z innymi firmami, które stały na przeszkodzie do zawarcia nowej. Z kolei Miller nawiązał do komentarzy online, jakoby po prostu nie próbowali uzyskać tych wielkich franczyz. Wyjaśnił, że starali się, ale po prostu im odmówiono.

Trochę mnie wkurza, gdy czytam w sieci komentarze typu: „Czekaj, te dupki wzięły Spelunky, kiedy mogli mieć Halo?” albo coś w stylu. Serio, myślicie, że nie rozmawialiśmy z Halo czy coś?

Wilson dodał, że pragnęli stworzyć odcinek, będący crossoverem Master Chiefa i Doom Slayera. Powiedział, że spędził „cały weekend” pisząc list do Microsoftu, jednak usłyszał odmowę. Nie wiadomo, dlaczego firma nie chciała się zgodzić na tę propozycję. Miller za to potwierdził, że zespół Ukrytego poziomu „błagał” Valve o prawa do Half-Life, ale to też się nie udało.