Program TV na weekend 5-7.01: Ostatni samuraj, Milczenie owiec, Player One

Reklama

W ten weekend warto obejrzeć filmy takie jak Ostatni samuraj, Milczenie owiec, Player One, Joe Black i Niemożliwe. Na uwagę zasługują także seriale Czarnobyl i Mafia po fińsku. Co jeszcze ciekawego zobaczymy w telewizji?

Seriale:

PIĄTEK:

Django – sez. 1, odc. 6

21:00

CANAL+ Premium

Seymour nagle znika. John ma się stawić w sądzie w Elmdale. Ciąży na nim zarzut przywłaszczenia sobie ziemi, na której zostało zbudowane miasteczko New Babylon. Sarah prosi Django o pomoc.

Zobacz także:

Belfer – sez. 3, odc. 1 – 4 – 20:00 (CANAL+ Seriale)

Sukcesja – sez. 1, odc. 1 – 10 – 20:00 (HBO3)

Polowanie na ćmy – sez. 1, odc. 1 – 22:00 (TVP Kultura)

Dalgliesh – sez. 1, odc. 1 – 22:30 (Epic Drama)

SOBOTA:

Sven Hjerson – sez. 1, odc. 1

21:30

Epic Drama

Zamknięty w sobie, enigmatyczny i poważny Sven Hjerson był niegdyś specjalistą w dziedzinie profilowania kryminalistycznego. W czasie swojej kariery zawodowej brał udział w wielu głośnych śledztwach, potem nagle postanowił wycofać się z życia publicznego — choć nikt nie wie dlaczego. Klara Sandberg — osoba nieco chaotyczna, ale odważna i ciepła — jest producentką marnych programów telewizyjnych, która chce stworzyć nowy program kryminalny o prawdziwych zbrodniach z udziałem Hjersona. Ma on być punktem zwrotnym jej kariery, ale jest problem, Klara nigdy nie poznała osobiście Hjersona. Historia zaczyna się w momencie, gdy Hjerson dowiaduje się o śmierci swojej matki i po raz pierwszy od ponad 30 lat wraca na Wyspy Alandzkie. Klara płynie tym samym promem. Dochodzi do zabójstwa. Zamordowana zostaje młoda dziennikarka. Hjerson i Klara zaczynają rozwiązywać zagadkę morderstwa. On początkowo niechętnie, ona — pełna entuzjazmu... [oficjalny opis prod. telewizyjnej]

Zobacz także:

Belfer – sez. 3, odc. 5 – 8 – 20:00 (CANAL+ Seriale)

Wielka – sez. 3, odc. 1 – 10 – 20:00 (HBO3)

Chyłka – Rewizja – odc. 1 – 22:00 (Warner TV)

NIEDZIELA:

Czarnobyl – odc. 1

20:00

TVN

Serial skupia się na wybuchu w elektrowni jądrowej w ukraińskim Czarnobylu, do którego doszło 26 kwietnia 1986 roku. Chernobyl to opowieść o kłamstwach i tchórzostwie, o odwadze i przekonaniach, o ludzkich niepowodzeniach i szlachetności.

Mafia po fińsku – sez. 1, odc. 1 – 2

20:10

ale kino+

Sameli Nelihanka po dziesięciu latach spędzonych w więzieniu przyjeżdża na pogrzeb matki, Brity, nestorki potężnego rodu. Rouku, mąż zmarłej, jest zaszokowany zapisami testamentu, które zagrażają jego interesom. Wkrótce dowiaduje się o sekrecie związanym z jego synem, Pietim.

Zobacz także:

Sortownia – sez. 1, odc. 1 – 2 – 20:55 (CANAL+ Seriale)

Cisza – sez. 2, odc. 1 – 21:00 (HBO3)

Opowieść podręcznej – sez. 5, odc. 1 – 21:55 (HBO3)