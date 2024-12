Light of Motiram - zobaczcie dłuższe nagranie z rozgrywki. Świat niczym w serii Horizon

fot. Polaris Quest

Light of Motiram to nadchodząca gra survivalowa tworzona przez zespół Polaris Quest należący do chińskiego koncernu Tencent. Produkcja, choć nastawiona na zupełnie inną rozgrywkę, szybko zyskała miano "klonu Horizona" z uwagi na liczne podobieństwa do serii autorstwa Guerilla Games. Mowa nie tylko o podobnym świecie i atmosferze, ale przede wszystkim o mechanicznych zwierzętach, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć podczas zabawy.

Teraz poznaliśmy nowe informacje. Twórcy ujawnili platformy, na jakie zmierza ten tytuł. Będzie można zagrać w niego na bliżej niesprecyzowanej przyszłości na PC (Steam), konsolach PlayStation 5 oraz urządzeniach mobilnych z systemem iOS.

W sieci pojawił się też dłuższy, trwający ponad 15 minut materiał z rozgrywką. Wideo pokazuje, ze choć graficznie rzeczywiście wygląda to jak Horizon, to już samej zabawie rzeczywiście bliżej do tytułów, takich jak Palworld. Gracze zajmą się wytwarzaniem przedmiotów i stawianiem budynków, a do pracy będą mogli zaangażować również zwierzęta-roboty.