Nowy update w sprawie X-Mena w MCU! Co z serialem X Academy?

fot. Marvel // Disney+

Szef działu streamingu, telewizji i animacji Marvel Studios, Brad Winderbaum podzielił się kilkoma nowymi informacjami o planach studia dotyczących rozwoju franczyzy X-Men w wywiadzie dla ScreenRant. Został zapytany o krążące po internecie plotki na temat serialu X Academy, jednak odpowiedział dość wymijająco – ujawnił za to kilka innych, nowych faktów.

X-Men w MCU – wypowiedź Brada Winderbauma

Myślę, że każdy może powiedzieć cokolwiek w internecie, a potem trafia to do młyna plotek i ludzie się ekscytują. W tej chwili nadal pracujemy nad drugim sezonem X-Men '97. Wszystko świetnie się układa, a scenariusze do trzeciego sezonu są szalone. To zdecydowanie zaspokaja moją potrzebę X-Men w telewizji. Obecnie jest też w fazie rozwoju film o X-Men, więc na tym skupia się teraz franczyza X-Men.

Na razie nie mamy żadnych informacji dotyczących przybliżonej daty premiery ani drugiego sezonu X-Men '97, ani filmu dla MCU.

Serial X-Men '97 można obejrzeć na Disney+. W tym samym serwisie można obejrzeć także wszystkie filmy z uniwersum X-Men sprzed powiązań z MCU.