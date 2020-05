Program TV na weekend 8-10.05: Mad Max: Na drodze gniewu, Hobbs i Shaw i inne

Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw, Zła edukacja i Chrzest ogniem to najciekawsze premiery telewizyjne tego weekendu. Z nowym sezonem powraca Cardinal, a na uwagę zasługuje serial Norskov. Co jeszcze ciekawego zobaczymy w telewizji?

Seriale:

PIĄTEK:

Zero zero zero – sez. 1, odc. 7

20:10

HBO

W Kalabrii Don Minu wciąż się ukrywa. Curtigowie obnażają kłamstwa Stefana i atakują go. By ratować życie, La Piana wyznaje, że statek wcale nie zatonął, a dostawa Lynwoodów wciąż może dotrzeć na miejsce. Wspólnie dochodzą do wniosku, że władzę jego dziadkowi można odebrać tylko w jeden sposób - ostateczne rozprawienie się z Lynwoodami. W tym czasie Emma i Chris zbliżają się do siebie. Postanawiają w przyszłości spędzać ze sobą więcej czasu. Zastanawiają się też nad losem rodzinnej firmy. Na razie odpoczywają po trudach podróży, czekając aż towar będzie gotowy do transportu. Lynwood zmaga się z coraz cięższymi objawami swojej choroby.

Zobacz także:

Mrs. America – sez. 1, odc. 2 - 21:10 (HBO)

Cudotwórcy – sez. 2, odc. 9 - 21:30 (HBO3)

W potrzebie – sez. 4, odc. 9 (ost.) – 22:00 (HBO3)

SOBOTA:

Norskov – sez. 1, odc. 1 – 2

20:10

ale kino+

Norskov, podupadające miasteczko na Jutlandii. Burmistrz, Martin Kierkegaard (Claus Riis Ostergaard), bezskutecznie próbuje zmienić ponure oblicze miejscowości. Tamtejsza młodzież uzależniona jest od używek. Z odsieczą przybywa Tom Noack (Thomas Levin), szwagier polityka oraz policyjny specjalista od zwalczania przestępstw narkotykowych.

Zobacz więcej:

Kontra: Sieć – sez. 8, odc. 8 - 20:00 (Cinemax)

Potwór z bagien – sez. 1, odc. 1 – 10 – 20:00 (HBO3)

Family Guy: Głowa rodziny – sez. 19, odc. 16 – 17 - 22:00 (FOX Comedy)

NIEDZIELA:

Cardinal – sez. 4, odc. 1 – 2

20:10

ale kino+

Algonquin Bay. Śledczy John Cardinal i Lise Delorme mają nowe zadanie. W okolicy mnożą się uprowadzenia. Policja odnajduje zamarznięte ciała ofiar. Detektywi muszą zrekonstruować wydarzenia sprzed 20 lat, by poznać prawdę.

Zobacz także:

Współczesna rodzina – sez. 11, odc. 14 – 12:00 (HBO3)

Opowiedz mi bajkę – sez. 2, odc. 8 - 21:15 (HBO3)

Przystań – sez. 2, odc. 7 – 8 (ost.) - 22:00 (HBO3)

Bob's Burgers - sez. 10, odc. 17 – 18 – 23:00 (FOX Comedy)