Legendarny pisarz fantasy krytykuje Thanosa – i jego „zmarszczki na brodzie”

fot. materiały promocyjne

Thanos to złoczyńca z komiksów Marvela, który stał się jednym z najbardziej potężnych i ikonicznych antagonistów w MCU. Szczególnie zapadł widzom w pamięć po występach w filmach Avengers: Wojna bez granic i Koniec gry. Co więc ma mu do zarzucenia Brandon Sanderson?

Legendarny pisarz fantasy krytykuje Thanosa

Weźmiesz Kevina Feige, braci Russo i powiesz im: „W porządku, zrobimy Thanosa. [...] Gdybyś miał zaprojektować Thanosa, to narysowałbyś go w ten sposób?”. I wszyscy odpowiedzieliby: „Nie. Jeśli zamierzasz zrobić z niego głównego złoczyńcę największej serii filmów wszech czasów, to nie będzie on wielkim fioletowym gościem ze zmarszczkami na brodzie. Wymyślimy coś fajniejszego”. Ale musieli zrobić Thanosa. [...] Jest trochę głupi. To ten przypadek, kiedy rzucasz różnymi pomysłami w eter i udaje ci się stworzyć naprawdę ciekawy charakter, ale utknąłeś z jego designem.

Brandon Sanderson skrytykował więc przede wszystkim oryginalny design Thanosa. Uważa, że nałożył mocne ograniczenia na swoją filmową wersję i współcześnie nikt nie zaprojektowałby tak poważnego przeciwnika w tak niepoważny sposób.

Kim jest Brandon Sanderson?

Kim jest Brandon Sanderson? To znany pisarz fantasy i dwukrotny laureat nagrody Hugo. Z jego najpopularniejszych książek warto wymienić Drogę Królów z Archiwum Burzowego Światła i pierwszy tom cyklu Z mgły zrodzony. Dokończył także znaną serię Koło czasu na prośbę żony zmarłego Roberta Jordana.