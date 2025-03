Nowa strategia HBO. "Szukamy seriali, które mogą potrwać latami"

materiały prasowe

HBO od lat słynie z tworzenia jakościowych produkcji telewizyjnych. Przykładów nie trzeba szukać daleko. Gra o tron to istna legenda jeśli chodzi o świat telewizji. Nawet nowszy Ród smoka osiąga bardzo dobre rezultaty i podoba się publiczności, jest też świetnie przyjęty 3. sezon Białego lotosu i wiele innych seriali, które cieszą się uznaniem krytyków i widzów. Co stoi za tym sukcesem? To wszystko kwestia zrozumienia tego, co się robi.

Nowa strategia HBO

Francesca Orsi, szefowa od seriali dramatycznych HBO, w rozmowie z The Hollywood Reporter przyznała, że kluczem do sukcesu jest rozumienie tego, z jaką produkcją ma się do czynienia. Wyznała też, że Max i HBO pomimo wielu pomysłów na miniseriale próbują wracać do wielosezonowego formatu.

Są też tacy, którzy mówią: "Może i to serial limitowany, ale jak odniesie sukces, to możemy jakoś wymyślić [jak zrobić do tego kontynuację] albo to na siłę przedłużyć." Nie. My szukamy seriali, które mogą potrwać latami, co okazuje się trudne dla scenarzystów na rynku. Obecnie jesteśmy w trakcie poszukiwań.

Nie oznacza to zrezygnowania z miniseriali. Wedle jej słów są one znacznie prostsze do napisania, a przy tym nadal osiągają świetne wyniki. Za przykład można podać Pingwina z 2024 roku, który otrzymał nagrody Emmy i podbił serca publiczności. Aktualnie HBO jest jednak nastawione na ponowne tworzenie wielosezonowych treści pokroju Gry o tron, która skończyła się na ośmiu sezonach.

