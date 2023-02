Program TV na weekend 17-19.02: Zaginiona dziewczyna, Moneyball, Slumdog. Milioner z ulicy

W ten weekend warto obejrzeć premiery telewizyjne filmów takich jak Milczący las, Ostatni ślad i Niepokonanego. Ponadto na uwagę zasługują filmy Zaginiona dziewczyna, Chłopiec w pasiastej piżamie, Moneyball i Slumdog. Milioner z ulicy. Co jeszcze ciekawego zobaczymy w telewizji?

Seriale:

PIĄTEK:

Wilk – sez. 2, odc. 1 – 5

21:55

CANAL+ Premium

Dwudziestoletnia Iga funkcjonuje na granicy dwóch ścierających się światów. Jednym z nich jest reżim, któremu przewodzi jej ojciec, drugim - rzeczywistość zbuntowany młodych ludzi marzących o nowym porządku. Nowe pokolenie musi radzić sobie z postpandemicznym chaosem i społecznymi napięciami. Na to nakładają się ich własne problemy związane z niełatwym wchodzeniem w dorosłość.

Zobacz także:

Trigger Point: Stan zagrożenia – sez. 1, odc. 1 – 3 - 20:00 (CANAL+ Seriale)

Biały Lotos – sez. 1, odc. 1 – 2 – 20:10 (HBO)

Maria Antonina – sez. 1, odc. 5 - 21:00 (CANAL+ Premium)

Prawi Gemstonowie – sez. 2, odc. 4 - 5 - od 21:40 (HBO3)

SOBOTA:

Trigger Point: Stan zagrożenia – sez. 1, odc. 4 – 6

20:00

CANAL+ Seriale

Trigger Point to serial dramatyczny opowiadający o Lanie Washington, doświadczonej funkcjonariuszce ds. usuwania bomb, pracującej dla Metropolitan Police.

Zobacz także:

Stargirl - sez. 3, odc. 5 - 19:15 (HBO3)

Sherlock – sez. 3, odc. 1 – 3 – 20:00 (HBO3)

NIEDZIELA:

Scarlet Hill – sez. 1, odc. 3 – 4

20:00

CANAL+ Seriale

Luu, przedsiębiorca z branży turystycznej, wynajmuje posiadłość Scarlet Hill od rodziny Quach. Nadzoruje prace nad powstaniem nowego kurortu. Towarzyszą mu narzeczona Vu i jej syn Boo. Niebawem okolicą wstrząsa seria tajemniczych zdarzeń. Wszyscy mieszkańcy złowrogiej posiadłości zdają się skrywać budzące grozę tajemnice. Luu i jego bliscy zostają wciągnięci w mroczną intrygę.

Zobacz także:

Grantchester – sez. 1, odc. 6 – 19:30 (Epic Drama)

Obława – sez. 2, odc. 1 - 2 - 20:10 (ale kino+)

Julia – sez. 1, odc. 7 – 21:00 (HBO3)

The Last of Us – sez. 1, odc. 6 – 3:00 (poniedziałek) (HBO)