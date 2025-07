"Wskrzesili" wilkory, pomogli przy Jurassic World: Odrodzenie: Dinozaurów (raczej) nie przywrócimy do życia

materiały prasowe

W piątek na ekrany polskich kin wszedł film Jurassic World: Odrodzenie, który na nowo rozpalił dyskusję o badaniach genetycznych nad wymarłymi gatunkami i ich zastosowaniu w różnych sferach życia z medycyną na czele. Jak się okazuje, swój udział w produkcji ze Scarlett Johansson miała także firma Colossal Biosciences, która na początku kwietnia obwieściła światu, że doprowadziła do rzekomego "wskrzeszenia" wymarłego ok. 10 tysięcy lat temu wilka strasznego aka wilkora (na naszych łamach pisaliśmy o wątpliwościach naukowców dotyczących rzeczonego "ożywienia").

Szef Colossal, Ben Lamm, prywatnie wielki fan świata Parku Jurajskiego, zdradził, że reżyser Gareth Edwards i przedstawiciele studia Universal odwiedzili laboratorium firmy w Dallas, chcąc nagrać rozmowę o różnicach pomiędzy badaniami i technologiami ukazanymi w Odrodzeniu a tymi realizowanymi i wykorzystywanymi przez naukowców. Spotkanie było na tyle udane, że reprezentanci Colossal brali nawet udział w światowej premierze i konferencjach prasowych, tłumacząc zainteresowanym naukowe kwestie poruszone w produkcji.

Czy zdołamy "wskrzesić" dinozaury?

Sam Lamm najczęściej pytany był o to, czy ludzkość kiedykolwiek zdoła "wskrzesić" dinozaury. W nowym wywiadzie dla serwisu Comic Book Resources wyjaśnia ten aspekt w sposób następujący:

Mam w swoim biurze skamieniałą płetwę plezjozaura — to kawał litej skały. Ludzie nie zawsze zdają sobie sprawę z jednej rzeczy, jeśli chodzi o dinozaury: często wrzucają mamuty do tej samej kategorii, bo oba stworzenia wydają się prehistoryczne. Kiedy jednak budowaliśmy piramidy, mamuty wciąż chodziły po Ziemi. Gdy się nad tym chwilę zastanowimy, szybko dojdziemy do wniosku, że to nie było 65 milionów lat temu.

Miliarder dodaje:

Jestem człowiekiem, który nienawidzi słowa „niemożliwe”. Może były jakieś dinozaury, które żyły i jakoś migrowały do zimniejszych części świata, gdzie utknęły w jaskiniach w idealnej temperaturze, i może coś się zachowało. Ale powiedziałbym, że nikt nigdy nie odzyskał niczego z dinozaura, co nie byłoby skamieniałością — czyli skałą. Nie ma więc DNA. Nie ma już żadnego materiału organicznego.

Jednym z pobocznych wątków w Jurassic World: Odrodzenie jest możliwe wykorzystywanie materiału genetycznego i krwi fikcyjnych dinozaurów do opracowywania leków mających pomóc ludziom. Lamm uważa, że w prawdziwym świecie dyskusja na temat potencjalnych zastosowań DNA wymarłych gatunków w medycynie ma charakter czysto spekulatywny. Zauważa jednak, że słonie, jak i wcześniej mamuty, chorują (chorowały) na raka znacznie rzadziej niż ludzie czy myszy; wszystko przez nadekspresję białka o nazwie p53, tzw. "strażnika genomu". W trakcie prac nad "wskrzeszeniem" mamuta włochatego Colossal nauczył się kontrolować i regulować wspomniane biało, co w kontekście przyszłości faktycznie może znaleźć przełożenie na ludzką medycynę.

Co słychać u wilkorów? "Ona jest jak mały piesek"

W innym miejscu rozmowy Lamm zabrał głos na temat tego, jak mają się "wskrzeszone" wcześniej wilki straszne:

Mają się dobrze! Myślę, że Romulus waży już około 45 kilogramów. Mają teraz 9 miesięcy, są więksi niż większość wilków kiedykolwiek bywa w ich wieku — i to nie po posiłku, tylko to ich standardowa waga weterynaryjna. A Khaleesi nadal zachowuje się jak szczeniak. Właśnie niedawno zintegrowaliśmy ją ze stadem. Myślę, że pod koniec tego miesiąca pokażemy, jak przebiegała ta integracja i jak wszystko się rozwija. Byłem z nią kilka tygodni temu w rezerwacie — bawisz się z nią, a ona jest jak mały piesek. Ale chłopaki są już dojrzalsi. To z jednej strony wspaniałe, choć dla mnie osobiście trochę smutne — bo to ja karmiłem Romulusa z butelki. A teraz zaczynają wykazywać prawdziwe cechy wilków. Jeśli poruszysz się zbyt gwałtownie, odskoczą. Podchodzą, bo są ciekawe, ale z głowami spuszczonymi, obserwują cię. Coraz bardziej dochodzą do głosu pierwotne instynkty. Zaczęliśmy wprowadzać wspólne karmienie, jak np. podawanie padliny, żeby uczyli się dynamiki społecznej podczas jedzenia. Z punktu widzenia zdrowia zwierząt i ich zachowań społecznych mogę stwierdzić, że jestem bardzo zadowolony. Ale wiem, że kiedy dorosną, już nigdy więcej żadnego z nich nie dotknę.

Mamut, dodo i wilkowór tasmański nadchodzą

Na koniec wywiadu Lamm potwierdził, że prace nad "ożywieniem" mamuta włochatego idą zgodnie z planem - Colossal pracuje nad 25. z 85 genów, które chce zmodyfikować. Równolegle prowadzone są działania związane z macierzyństwem zastępczym, które mają doprowadzić do przeprowadzenia zabiegu in vitro u słoni. Równie obiecujące są postępy we wskrzeszeniu ptaka dodo i wilkowora tasmańskiego.

