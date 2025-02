Marvel zrezygnował z 3 seriali. Co teraz? Ponoć... X-Meni

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Deadline opublikowało wcześniej raport, według którego Marvel wstrzymał prace nad trzema serialami: Nova, Terror Inc. i Strange Academy. Ponoć firma zmieniła swoje priorytety i najwyraźniej nie są nimi wymienione projekty. Znany insider Jeff Sneider w podcaście The Hot Mic zdradził jednak, na czym teraz może się skupić studio. Według jego źródeł Marvel planuje stworzyć serial X Academy.

Marvel planuje serial o X-Menach?

W komiksach uczniowie Academy X pojawili się po raz pierwszy w zeszycie New X-Men #23. Wśród bohaterów było wielu mniej znanych mutantów. Warto wymienić chociażby takich jak Anole, Armor, Cerebella czy Mindee i Celeste Cuckoo, klony Emmy Frost.

Taki projekt miałby sens. Jak wiemy, studio przygotowuje grunt pod wprowadzenie X-Menów, co było widać w finale Ms. Marvel i scenie po napisach Kapitan Marvel. Na razie nie pojawiły się żadne oficjalne informacje na ten temat, jednak internet aż huczy od plotek. Wielu rzetelnych insiderów publikuje nowe doniesienia o castingach – ponoć Harris Dickinson i Champion są brani pod uwagę do roli Cyklopa, a Sadie Sink ze Stranger Things jest czołową kandydatką do zagrania Jean Grey – a ich ilość wskazuje na to, że rzeczywiście coś się może dziać za kulisami.

Wreszcie, według plotek wyczekiwany film o X-Menach zadebiutuje mniej więcej sześć miesięcy po premierze Avengers: Secret Wars, która jest zaplanowana na 2027 rok. To oznacza, że widzowie nie musieliby za długo czekać na pojawienie się mutantów w MCU.

