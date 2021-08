Program TV na weekend 20-22.08: Fighter, Mechaniczna pomarańcza, Dzikie historie

fot. Closest to the Hole Productions // Mandeville Films

Seriale:

PIĄTEK:

Paris Police 1900 – sez. 1, odc. 1 – 2

21:00

CANAL+ Premium

Paryż 1899 rok. Prezydent Félix Faure umiera w ramionach kochanki, Meg. W całym kraju wrze. Prefekt policji Lépine musi wrócić do służby. W tym czasie z Sekwany zostają wyłowione okaleczone zwłoki kobiety. Młody inspektor Antoine Jouin rozpoczyna śledztwo w tej sprawie.

SOBOTA:

Fargo – sez. 4, odc. 1 – 11

20:00

HBO3

Czwarty sezon Fargo opowiada o dwóch przestępczych rodzinach, które zdominowały Kansas City na początku lat 50. XX wieku. Dwie mafie reprezentowane przez włoskich imigrantów i Afroamerykanów zawarły nietrwały rozejm, który został przypieczętowany wymianą synami głów rodów. Wzajemna niechęć narasta między syndykatami w wyniku niefortunnych wydarzeń, działań mundurowych i porywczego Gaetano, czyli brata szefa włoskiej mafii.

NIEDZIELA:

The Walking Dead – sez. 11, odc. 1

3:30 (poniedziałek)

FOX

Grupa, wracając do Aleksandrii z krytycznej misji w poszukiwaniu żywności, zdaje sobie sprawę, że to nie wystarczy. Maggie proponuje nowy plan, który potencjalnie jest misją samobójczą. Jaki mają wybór? Muszą znaleźć więcej jedzenia dla swoich ludzi, aby przetrwać i odbudować Aleksandrię. Jeśli tego nie zrobią, Aleksandria upadnie, a oni razem z nią. Podczas wyprawy zaskakuje ich gwałtowna burza, więc zmuszeni są wejść do tunelu metra. Robi się coraz bardziej nerwowo, aż w końcu wybucha chaos. Bohaterów ogarnia przerażenie, gdy dowiadują się, co przeżyli Maggie i jej grupa przed powrotem do Aleksandrii. Tymczasem ci, którzy zostali schwytani przez osobliwych żołnierzy, zostają przeniesieni w inne, nieznane miejsce.

