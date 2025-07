Kinowy thriller o zemście już w Disney+. Ten pomysł na film zainteresował widzów

fot. Midjourney/Adam Siennica

Reklama

Amator już w Disney+. Kinowy thriller wzbudził zainteresowanie, bo tym razem zemsty nie dokonuje filmowy twardziel, ale zwykły analityk, który musi wymierzyć sprawiedliwość w swoim stylu, bo ani w walce nie jest dobry, ani nie potrafi posługiwać się bronią. Ten punkt wyjścia był ciekawym pomysłem na to, jak opowiedzieć ograną historię w troszkę inny sposób. Jeśli jeszcze nie oglądaliście, można już nadrobić na Disney+.

Amator w Disney+

Film jednak zebrał przeciętne recenzje i również w naszej recenzji filmu Amator możecie przeczytać, dlaczego niekoniecznie jest to najlepszy wybór na wieczór. Jednak zawsze najlepiej samemu wyrobić sobie opinię, więc dajemy Wam znać, że macie już taką możliwość.

Amator nie odniósł sukcesu w kinach, zbierając tylko 96 mln dolarów przy budżecie 60 mln dolarów. Nie był też popularny na platformach streamingowych, w których można było zakupić cyfrową wersję produkcji. Może na Disney+ będzie inaczej.

Amator – opis fabuły

Charlie Heller (Malek) to genialny, ale głęboko introwertyczny dekoder CIA, który na co dzień pracuje w piwnicy głównej siedziby w Langley. Jego życie wywraca się jednak do góry nogami, gdy jego żona ginie w londyńskim ataku terrorystycznym. Gdy jego przełożeni odmawiają podjęcia jakichkolwiek działań, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i wyrusza w niebezpieczną podróż po całym świecie. Zamierza wyśledzić odpowiedzialnych za atak, a posiadane informacje wywiadowcze służą mu za ostateczną broń, pozwalającą wymknąć się prześladowcom i zemścić się za stratę ukochanej osoby.