Oto złoczyńca z kinowego Street Fightera. Cel? Dominacja nad światem

Obsada kinowego Street Fightera stale się powiększa. Niedawno potwierdzono aktorów wcielających się w główne role, a tym razem Deadline ogłasza, kto zagra ich głównego przeciwnika w nadchodzącej adaptacji.

W znanego z serii gier M. Bisona wcieli się znany aktor David Dastmalchian, którego możecie kojarzyć z The Suicide Squad: Legion samobójców czy Późna noc z diabłem. Celem Bisona w grach była dominacja nad światem, co często próbował osiągnąć handlem ludźmi czy eksperymentami związanymi z kontrolą umysłów.

AKTUALIZACJA:

Nexus Point News informuje, że faworytem do roli Pułkownika Williama F. Guile'a jest zawodnik WWE Cody Rhodes. Guile w grach był zagorzałym przeciwnikiem Bisona i byłym żołnierzem, który po śmierci swojego przyjaciela poprzysiągł zemstę na ludziach odpowiedzialnych za to. Jeśli te doniesienia się potwierdzą, to Rhodes dołączy do innej gwiazdy WWE, Romana Reignsa, który też ma udział w filmie.

Street Fighter - co wiadomo o filmie?

Szczegóły fabuły nie są znane, więc nie wiadomo, jaka jest wizja adaptacji popularnej gry. W obsadzie są już Andrew Koji, Noah Centineo, Jason Momoa, Roman Reigns oraz Orville Peck. Reżyserem jest Kitao Sakurai.

Premiera filmu Street Fighter zaplanowana jest na 2026 rok. To film kinowy, więc twórcy mają ambicję rywalizować z Mortal Kombat o miano najlepszej ekranowej bijatyki.

Czym jest seria gier Street Fighter?

Seria Street Fighter, zapoczątkowana w 1987 roku, to kultowa marka bijatyk, skupiona na intensywnych starciach jeden na jednego między barwnymi wojownikami z całego świata. Fabuła koncentruje się wokół globalnego turnieju sztuk walki, który staje się polem rywalizacji zarówno dla bohaterów, jak i złoczyńców. Głównym antagonistą jest M. Bison – przywódca przestępczej organizacji Shadaloo, wykorzystujący turniej do realizacji własnych celów. Na pierwszym planie są Ryu i Ken – przyjaciele i rywale, trenujący ten sam styl walki i dążący do doskonałości w boju.