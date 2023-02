Simone Susinna o Heaven in Hell: Od razu złapaliśmy nić porozumienia z Magdą

Gościem Dawida Muszyńskiego jest włoski aktora i model Simone Susinna. Zapraszamy do obejrzenia wywiadu video.

Simone Susinna jest włoskim modelem, a od niedawna także aktorem. Debiutował w filmie Kolejne 365 dni gdzie grał postać Nacho. Teraz do kin w całej Polsce trafił film Heaven in Hell w reżyserii Tomasza Mandesa, w którym Susinna obok Magdaleny Boczarskiej gra główną ról. Jak wyglądały jego początku aktorskie? W jaki sposób Mendes go znalazł i zaprosił do współpracy? Jak aktor przygotowywał się do scen intymnych? Jakie ma plany na przyszłość? O tym wszystkim opowiedział w naszym studio.

Zapraszamy was do obejrzenia całej rozmowy z Simone:

Heaven in Hell - o czym film?

Olgę (Magdalena Boczarska) i Maksa (Simone Susinna) dzieli 15 lat różnicy. Ona kobieta sukcesu o ugruntowanej pozycji, matka dorosłej córki, on przystojny, młody mężczyzna czerpiący z życia garściami i żyjący chwilą. Zdawać by się mogło, że te dwa odmienne światy nigdy się nie spotkają, a jednak los postawił ich sobie na drodze. Olga nie potrafi poradzić sobie z mieszanką sprzecznych uczuć, które nią targają: poczuciem odpowiedzialności, wstydu, namiętności i tęsknoty za czymś, czego do tej pory nie doświadczyła. Natomiast Maks w uświadamia sobie, że życie z dnia na dzień już mu nie odpowiada, a kobieta, którą spotkał jest miłością jego życia. Kiedy skrywane tajemnice wyjdą na jaw, jeszcze bardziej skomplikują życie kochanków…