VOD - co obejrzeć w długi weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, Prime Video, Disney+ i inne)
Co obejrzeć w ten długi sierpniowy weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, Apple TV+, SkyShowtime i innych.
Jeśli nie lubicie upałów to warto zostać w domu, aby obejrzeć nowości, które pojawiły się w VOD. To między innymi serial Obcy: Ziemia oraz pełen akcji Motyl z Danielem Dae Kimem. Ponadto na miłośników animacji czekają już 2. sezon Sausage Party: Żarciotopia oraz Mononoke - film: Rozdział 2 - Popioły gniewu.
Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.
NETFLIX
Na ten weekend Netflix przygotował kilka nowości:
- Zawsze przychodzi noc (2025) - dramat. Kobieta zagrożona eksmisją w mieście, które stało się za drogie dla jej rodziny, zaczyna desperackie i niebezpieczne całonocne poszukiwania, aby zdobyć 25 000 dolarów. Premiera 15 sierpnia.
- Waga prawdy: Kulisy programu „The Biggest Loser” (2025) - prowokacyjny serial dokumentalny, w którym byli uczestnicy i producenci ujawniają drugą - bewzględną i szkodliwą - stronę sukcesu programy "The Biggest Loser". Premiera 15 sierpnia.
- Relacje ocalałych: Koreańskie tragedie (2025) - ten serial dokumentalny ujawnia wstrząsające historie osób, które przetrwały najmroczniejsze rozdziały w historii Korei, rzucając światło na długo ukrywane prawdy. Premiera 15 sierpnia.
Jeśli to nie są tytuły, które wzbudziły Wasze zainteresowanie to możecie sprawdzić inne nowości z tego tygodnia:
- Młodzi milionerzy (2025) - francuski serial młodzieżowy. Są lekkomyślni i spłukani, ale to drugie nagle się zmienia. Gdy czwórka nastolatków wygrywa 17 mln euro, ich imprezy i rozrzutność wywołują chaos, który mogą okiełznać tylko razem. Premiera 13 sierpnia.
- Pojedynek szpiegów (2025) - indyjski serial dramatyczny. Odważny indyjski szpieg musi pokonać swojego przeciwnika po drugiej stronie granicy w walce na spryt i umiejętności, aby powstrzymać program nuklearny. Premiera 13 sierpnia.
- Rach, ciach! (2025) - animowany film komediowy. Nieprzyzwoita komedia dla dorosłych o psie, który dowiaduje się, że zostały mu 24 godziny, by przeżyć ostatnią przygodę w towarzystwie kumpli, nim zostanie wykastrowany. Premiera 13 sierpnia.
- Rymy z celi (2024) - muzyczny dokument. W tej nagradzanej dokumentalnej odysei muzycznej JJ'88, który w wieku 15 lat usłyszał wyrok dożywocia, znajduje nadzieję w izolatce dzięki pisaniu piosenek. Premiera 13 sierpnia.
- Ubłocone (2025) - argentyński serial dramatyczny. Pięć osadzonych nawiązuje wyjątkową więź po śmiertelnym wypadku... dopóki korupcja i walka o wpływy w bezwzględnym zakładzie karnym nie zaczynają zagrażać ich życiu. Premiera 14 sierpnia.
- Miss Governor (2025) - amerykański serial komediowy. Ma szaloną rodzinę, żyjącego przeszłością szefa i ochroniarza zbyt przystojnego, żeby zachować spokój. Czy początkująca polityczka zapisze się w historii? Premiera drugiej części 1. sezonu 14 sierpnia.
- Mononoke - film: Rozdział 2 - Popioły gniewu (2025) - anime. Sprzedawca leków wraca, gdy haremem Edo wstrząsa kolejny kryzys, a konflikty rodowe, wewnętrzny chaos i paląca zazdrość dają początek pełnemu wściekłości duchowi. Premiera 14 sierpnia.
Ponadto bibliotekę platformy uzupełniły poniższe tytuły:
- Dom
- Piep*zyć Mickiewicza 2
- Asteroid City
- Las Vegas Parano
- Battleship: Bitwa o Ziemię - od 16.08
- Furiosa: Saga Mad Max - od 16.08
- Mad Max: Na drodze gniewu - od 16.08
- O Yeti! - od 17.08
DISNEY+
Disney+ może się pochwalić kilkoma nowościami, które trafiły na platformę:
- Iron Man i Super Ekipa - premiera 6 odcinków od 12 sierpnia
- Obcy: Ziemia (2025) - kiedy tajemniczy statek kosmiczny rozbija się na Ziemi, młoda kobieta wraz z interesującą zbieraniną żołnierzy taktycznych dokonuje brzemiennego w skutki odkrycia, które stawia ich twarzą w twarz z największym zagrożeniem dla planety. Wszystko to w przerażającym serialu sci-fi „Obcy: Ziemia”. Podczas poszukiwań ocalałych wśród wraku członkowie ekipy ratowniczej natrafiają na tajemnicze, drapieżne formy życia – bardziej przerażające, niż cokolwiek, co mogliby sobie wyobrazić. Odkrycie tego nowego zagrożenia zmusza ekipę ratowniczą do walki o przetrwanie, a ich dalsze decyzje mogą zmienić oblicze Ziemi, jaką znają. Premiera dwóch odcinków 13 sierpnia.
- Bez granic: Lepsze życie (2025) - szukając potwierdzonych naukowo sposobów na poprawę jakości życia, Chris Hemsworth podejmuje trzy wyzwania. Uczy się grać na perkusji, żeby wspomóc rozwój mózgu, i występuje podczas gigantycznego koncertu. Wspina się na blisko dwustumetrowa oblodzoną skałę, żeby wyjść ze strefy komfortu, i bierze udział w morderczym treningu południowokoreańskich sił specjalnych. A wszystko po to, żeby żyć dłużej i lepiej. Premiera wszystkich odcinków 15 sierpnia.
APPLE TV+
W tym tygodniu Apple TV+ nie przygotował żadnych nowości, dlatego warto nadrobić nowe odcinki przyzwoitych seriali:
- Platoniczna przyjaźń
- Fundacja
- Acapulco
- Dym (finał sezonu)
- Wódz wojownik
Prime Video
W tym tygodniu Prime Video ma do zaoferowania swoim subskrybentom kilka nowości wartych uwagi:
- Motyl (2025) - serial akcji. Życie Davida Junga, tajemniczego byłego amerykańskiego szpiega ukrywającego się w Korei Południowej, rozpada się na kawałki, gdy musi się zmierzyć z konsekwencjami trudnej decyzji z przeszłości i staje się celem młodej zabójczyni Rebekki oraz agencji wywiadowczej Caddis, w której pracuje dziewczyna. Premiera całego sezonu 13 sierpnia.
- Sausage Party: Żarciotopia (2025) - animacja. Wygnani z domu Frank, Barry i Sammy trafiają do Nowożarciolandii, utopii przeznaczonej zarówno dla żywności, jak i ludzi. Ale pod błyszczącymi lodówkami i radosnymi uśmiechami kryje się mroczny sekret, który zagraża świadomej żywności. Premiera 2. sezonu 13 sierpnia.
- Brzydula Betty, To jeszcze nie koniec (2025) - zazdrość, podziały, spotkania, nieporozumienia, złamane serca, nowe namiętne romanse, a nawet nieoczekiwana miłość. Czy Armando i Betty w końcu się rozwiodą? A może to nierozerwalna więź? Czy wyjdą na jaw kolejne sekrety? W Ecomodzie jest coraz gorzej, a firma dzieli się na dwie części: Team Betty i Team Nacho. Przetrwa czy pójdzie na dno? Premiera 2. sezonu 15 sierpnia.
SkyShowtime
Na SkyShowtime nie pojawiły się żadne nowości, ale za to możecie nadrobić nowe odcinki seriali:
Ponadto platforma udostępniła 4 sezony serialu prawniczego Prawo i porządek.
HBO Max
Na HBO Max pojawiły się takie oto interesujące filmy, które uzupełniły bibliotekę platformy:
- Zabójcza rywalizacja (Killing the Competition) - Kochająca matka wpada w furię, gdy jej córka zostaje wyrzucona z zespołu tanecznego w jej dawnej szkole.
- Uwierz (Believe) - Legendarny menedżer drużyny Manchester United postanawia przerwać emeryturę i zacząć trenować zespół młodych, niezdyscyplinowanych talentów.
- Łokieć (Elbow) - Na swoje 18. urodziny Hazal chce uciec od codzienności i świętować z przyjaciółmi. Jednak tragiczne wydarzenie zmienia wszystko. Od 14 sierpnia.
- Na złej drodze (Emily the Criminal) - Thriller z Aubrey Plazą w roli Emily - młodej kobiety pogrążonej w długach, która sięga po przestępstwo, by związać koniec z końcem. Od 14 sierpnia.
- Kłopoty rodzinne (Family Matters) - Po śmierci charyzmatycznego ojca, sześcioro przyrodniego rodzeństwa po raz pierwszy spotyka się w rodzinnym domu w Bordeaux. Od 14 sierpnia.
- Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One - Ethan Hunt i jego zespół IMF muszą odnaleźć broń, która zagraża całej ludzkości. Od 14 sierpnia.
Poza tym warto nadrobić nowe odcinki seriali: