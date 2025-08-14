VOD - co obejrzeć w długi weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, Prime Video, Disney+ i inne)

Reklama

Co obejrzeć w ten długi sierpniowy weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, Apple TV+, SkyShowtime i innych.

Jeśli nie lubicie upałów to warto zostać w domu, aby obejrzeć nowości, które pojawiły się w VOD. To między innymi serial Obcy: Ziemia oraz pełen akcji Motyl z Danielem Dae Kimem. Ponadto na miłośników animacji czekają już 2. sezon Sausage Party: Żarciotopia oraz Mononoke - film: Rozdział 2 - Popioły gniewu.

Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (15 - 17 sierpnia)? Nowe seriale i filmy (Netflix, Disney+, HBO Max i inne)

NETFLIX

Na ten weekend Netflix przygotował kilka nowości:

Zawsze przychodzi noc Premiera 15 sierpnia.

Waga prawdy: Kulisy programu „The Biggest Loser” Premiera 15 sierpnia.

Relacje ocalałych: Koreańskie tragedie (2025) - ten serial dokumentalny ujawnia wstrząsające historie osób, które przetrwały najmroczniejsze rozdziały w historii Korei, rzucając światło na długo ukrywane prawdy. Premiera 15 sierpnia.

Jeśli to nie są tytuły, które wzbudziły Wasze zainteresowanie to możecie sprawdzić inne nowości z tego tygodnia:

Młodzi milionerzy Premiera 13 sierpnia.

Pojedynek szpiegów (2025) - indyjski serial dramatyczny. Odważny indyjski szpieg musi pokonać swojego przeciwnika po drugiej stronie granicy w walce na spryt i umiejętności, aby powstrzymać program nuklearny. Premiera 13 sierpnia.

Rach, ciach! Premiera 13 sierpnia.

Rymy z celi Premiera 13 sierpnia.

Ubłocone Premiera 14 sierpnia.

Miss Governor (2025) - amerykański serial komediowy. Ma szaloną rodzinę, żyjącego przeszłością szefa i ochroniarza zbyt przystojnego, żeby zachować spokój. Czy początkująca polityczka zapisze się w historii? Premiera drugiej części 1. sezonu 14 sierpnia.

Mononoke - film: Rozdział 2 - Popioły gniewu Premiera 14 sierpnia.

fot. Netflix

Ponadto bibliotekę platformy uzupełniły poniższe tytuły:

DISNEY+

Disney+ może się pochwalić kilkoma nowościami, które trafiły na platformę:

Iron Man i Super Ekipa - premiera 6 odcinków od 12 sierpnia

Obcy: Ziemia (2025) - kiedy tajemniczy statek kosmiczny rozbija się na Ziemi, młoda kobieta wraz z interesującą zbieraniną żołnierzy taktycznych dokonuje brzemiennego w skutki odkrycia, które stawia ich twarzą w twarz z największym zagrożeniem dla planety. Wszystko to w przerażającym serialu sci-fi „Obcy: Ziemia”. Podczas poszukiwań ocalałych wśród wraku członkowie ekipy ratowniczej natrafiają na tajemnicze, drapieżne formy życia – bardziej przerażające, niż cokolwiek, co mogliby sobie wyobrazić. Odkrycie tego nowego zagrożenia zmusza ekipę ratowniczą do walki o przetrwanie, a ich dalsze decyzje mogą zmienić oblicze Ziemi, jaką znają. Premiera dwóch odcinków 13 sierpnia.

Obcy: Ziemia Zobacz więcej

Bez granic: Lepsze życie (2025) - szukając potwierdzonych naukowo sposobów na poprawę jakości życia, Chris Hemsworth podejmuje trzy wyzwania. Uczy się grać na perkusji, żeby wspomóc rozwój mózgu, i występuje podczas gigantycznego koncertu. Wspina się na blisko dwustumetrowa oblodzoną skałę, żeby wyjść ze strefy komfortu, i bierze udział w morderczym treningu południowokoreańskich sił specjalnych. A wszystko po to, żeby żyć dłużej i lepiej. Premiera wszystkich odcinków 15 sierpnia.

fot. Disney+

APPLE TV+

W tym tygodniu Apple TV+ nie przygotował żadnych nowości, dlatego warto nadrobić nowe odcinki przyzwoitych seriali:

Prime Video

W tym tygodniu Prime Video ma do zaoferowania swoim subskrybentom kilka nowości wartych uwagi:

Motyl (2025) - serial akcji. Życie Davida Junga, tajemniczego byłego amerykańskiego szpiega ukrywającego się w Korei Południowej, rozpada się na kawałki, gdy musi się zmierzyć z konsekwencjami trudnej decyzji z przeszłości i staje się celem młodej zabójczyni Rebekki oraz agencji wywiadowczej Caddis, w której pracuje dziewczyna. Premiera całego sezonu 13 sierpnia.

Motyl Zobacz więcej

Sausage Party: Żarciotopia (2025) - animacja. Wygnani z domu Frank, Barry i Sammy trafiają do Nowożarciolandii, utopii przeznaczonej zarówno dla żywności, jak i ludzi. Ale pod błyszczącymi lodówkami i radosnymi uśmiechami kryje się mroczny sekret, który zagraża świadomej żywności. Premiera 2. sezonu 13 sierpnia.

fot. Prime Video

Brzydula Betty, To jeszcze nie koniec (2025) - zazdrość, podziały, spotkania, nieporozumienia, złamane serca, nowe namiętne romanse, a nawet nieoczekiwana miłość. Czy Armando i Betty w końcu się rozwiodą? A może to nierozerwalna więź? Czy wyjdą na jaw kolejne sekrety? W Ecomodzie jest coraz gorzej, a firma dzieli się na dwie części: Team Betty i Team Nacho. Przetrwa czy pójdzie na dno? Premiera 2. sezonu 15 sierpnia.

SkyShowtime

Na SkyShowtime nie pojawiły się żadne nowości, ale za to możecie nadrobić nowe odcinki seriali:

Ponadto platforma udostępniła 4 sezony serialu prawniczego Prawo i porządek.

HBO Max

Na HBO Max pojawiły się takie oto interesujące filmy, które uzupełniły bibliotekę platformy:

Zabójcza rywalizacja (Killing the Competition) - Kochająca matka wpada w furię, gdy jej córka zostaje wyrzucona z zespołu tanecznego w jej dawnej szkole.

Uwierz (Believe) - Legendarny menedżer drużyny Manchester United postanawia przerwać emeryturę i zacząć trenować zespół młodych, niezdyscyplinowanych talentów.

Łokieć (Elbow) - Na swoje 18. urodziny Hazal chce uciec od codzienności i świętować z przyjaciółmi. Jednak tragiczne wydarzenie zmienia wszystko. Od 14 sierpnia.

Na złej drodze (Emily the Criminal) - Thriller z Aubrey Plazą w roli Emily - młodej kobiety pogrążonej w długach, która sięga po przestępstwo, by związać koniec z końcem. Od 14 sierpnia.

Kłopoty rodzinne (Family Matters) - Po śmierci charyzmatycznego ojca, sześcioro przyrodniego rodzeństwa po raz pierwszy spotyka się w rodzinnym domu w Bordeaux. Od 14 sierpnia.

Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One - Ethan Hunt i jego zespół IMF muszą odnaleźć broń, która zagraża całej ludzkości. Od 14 sierpnia.

fot. materiały prasowe

Poza tym warto nadrobić nowe odcinki seriali: